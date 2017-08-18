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18 августа 2017, 18:27 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Нейтральные атлеты могут остаться без премии

Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с регионами пытаются решить вопрос, как премировать за медали чемпионата мира спортсменов, которые выступали в Лондоне в нейтральном статусе.

Как премировать за медали чемпионата мира спортсменов выступавших в нейтральном статусе? Увеличить
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Считать деньги в чужих карманах, как известно, любит довольно большое число наших соотечественников. После приезда спортсменов с крупных соревнований суммы призовых от государства обычно не составляют никакого секрета. Но в случае с чемпионатом мира в Лондоне все будет иначе. Ведь там наши атлеты впервые выступали в нейтральном статусе. То есть представляли только себя лично, а не страну или регион, и формально платить им вроде как не за что.

Напомним, в Лондоне завоевали медали шестеро росийских легкоатлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, а Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (молот), Дарья Клишина (длина), Сергей Широбоков (20 км с/х) и Данил Лысенко (высота) завоевали серебряные медали. Формально все эти награды не должны учитываться в командном зачете и принадлежат не сборной, а только конкретным спортсменам. Хотя даже инфосистема международной федерации (ИААФ) автоматически приплюсовала их друг к другу и разместила «команду ANA» на девятом месте в медальной таблице. Сейчас ее оттуда уже удалили в ручном режиме.

Дарья КЛИШИНА.
© AFP 2017

ПРИЗОВЫЕ ОТ ИААФ ПОЛУЧАТ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ

С призовыми вот так, одним нажатием кнопки, вопрос не решить. Наверняка спортсмены могут рассчитывать только на выплаты от ИААФ, которые положены всем финалистам чемпионата мира. В общей сложности, сумма этих выплат составит 245 тысяч долларов США. Единственная наша чемпионка мира Ласицкене получит 60 тысяч, пятеро серебряных призеров — по 30 тысяч. Прыгуну в длину Александру Менькову, который стал на чемпионате мира четвертым, положено 15 тысяч долларов, метателю молота Алексею Сокирскому — 10 тысяч за пятое место, прыгуну в высоту Илье Иванюку — 6 тысяч за шестое, и наконец, прыгунья с шестом Ольга Муллина заработала 4 тысячи за восьмой результат.

При этом не стоит считать, будто бы легкоатлеты уехали из Лондона уже с призовыми в кармане или на банковском счету. Все выплаты, которые идут через ИААФ, обычно растягиваются на долгое время из-за сложностей оформления.

— Сначала призовые приходят на счет менеджеру, и потом только он переводит их атлету, — рассказал «СЭ» тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов. — Судя по опыту, Серега получит эти деньги примерно в феврале.

Сергей ШУБЕНКОВ.
© AFP 2017

КЛЕВЦОВ: НАМ ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ

С остальными выплатами ситуация обстоит гораздо сложнее. Ведь формально атлеты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе и только за себя лично. Перед началом лондонского турнира президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин обещал, что вопрос будет решен в индивидуальном порядке. Теперь, когда дошло до дела, оказалось, что все не так просто.

Точнее, просто все может быть только для частных спонсоров. Они могут действовать по принципу: кого хочу — того и награждаю. Остальным нужны бумаги, формальные основания и тому подобная бюрократия. Пока получить премию за лондонскую медаль удалось только ходоку Сергею Широбокову. Власти родной республики Мордовия подарили ему квартиру в Саранске. Учитывая любовь республики к своим ходокам, логичный шаг. За Широбокова остается только порадоваться.

Все остальные, включая чемпионку мира Марию Ласицкене, до сих пор довольствовались только официальными поздравлениями и встречами в аэропорту. Хотя тот факт, что Ласицкене с победой поздравил Владимир Путин, тоже значит многое. Когда еще президент поздравлял с победой спортсменку, которая согласилась выступать без флага и без страны?

— Вопрос с призовыми от государства сейчас решается, — рассказал «СЭ» исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. — Мы ведем переговоры с министерством спорта и с министерством финансов, с тем чтобы в положение о премировании были внесены поправки и оно стало распространяться и на нейтральных спортсменов тоже. Если этого сделать не удастся, мы найдем возможность наградить спортсменов усилиями одной федерации в том же размере, как это было и раньше.

Для золотых медалистов, например, эта сумма составляет около 200 тысяч рублей. В общем, пока спортсменам остается только ждать. Тем более, времени паниковать у них особо и нет: лидеры еще будут завершать сезон на этапах «Бриллиантовой лиги», а остальные отправились в отпуск.

— Как бы ни сложилось, я не буду никого сильно винить, — сказал Клевцов. — Весь прошлый год нам платили зарплату, хотя выступать мы нигде не имели права. Как бы там ни было, с нас ничего не сняли. Поэтому сейчас, считаю, нам грех жаловаться.
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