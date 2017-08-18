CAS дисквалифицировал на четыре года российскую прыгунью тройным Анну Пятых за допинг

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Отмечается, что 36-летняя Пятых признана нарушившей две статьи правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): наличие в допинг-пробе запрещенной субстанции или ее метаболитов и маркеров и использование или попытка использования атлетом запрещенных субстанции или метода.

Дисквалификация действует с 15 декабря 2016 года — даты временного отстранения спортсменки. Результаты, достигнутые Пятых, были аннулированы на периоды 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.

Таким образом, россиянка не получит бронзовую медаль чемпионата мира-2007 в Осаке, которая должна была ей отойти после дисквалификации за допинг гречанки Хрисопии Деветци. Финал в тройном прыжке на чемпионате мира-2007 прошел 31 августа. Пятое место в нем заняла словенка Мария Шестак, которой теперь достанется бронза.