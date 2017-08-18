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18 августа 2017, 14:53 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на 4 года за допинг

ТАСС, 18 августа. Спортивный арбитражный суд (КАС) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба КАС.

Срок дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года. При этом аннулируются результаты, показанные Пятых на ЧМ-2007. Также аннулируются результаты спортсменки с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.
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ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил

ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 16 августа. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте РУСАДА.
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Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг

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