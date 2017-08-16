Ласицкене отметила, что получила больше эмоций от встречи в Москве, чем на награждении ЧМ

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На турнире в Лондоне спортсменка выиграла золотую награду. Ласицкене не проиграла в этом году ни одного старта. В среду в московском аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча теперь уже двукратной чемпионки мира.

«Соревнования прошли хорошо, но нервно, прыгала с огромной ответственностью, мы [с тренером Геннадием Габреляном] справились и завоевали золотую медаль. Я счастлива, хотя признаюсь, больше получаю эмоций сейчас от такой встречи, чем когда стояла на пьедестале почета на чемпионате мира», — отметила Ласицкене.

На чемпионате мира в Лондоне российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

«Мы были готовы, что гимн России не будет звучать и, конечно, это неприятно, ведь каждый спортсмен мечтает услышать на соревнованиях гимн своей страны после победы. Нас этого лишили, но я уверена, что впереди будет не один пьедестал, где российский гимн будет звучать», — сказала Ласицкене.

На вопрос, изменит ли выступление российских спортсменов общую ситуацию вокруг отечественной легкой атлетики, она ответила: «Пока об этом не думала. Сейчас мы радуемся, но я надеюсь, что люди, которые занимаются данным вопросом, сделают все возможное, потому что российские легкоатлеты хотят быть настоящей сборной».