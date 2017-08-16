Легкоатлет Широбоков получил от Мордовии двухкомнатную квартиру за серебро ЧМ

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Широбоков в этом году стал чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата мира, который прошел в Лондоне с 4 по 13 августа.

Награждение ходока прошло в среду в Доме Республики — резиденции главы Мордовии Владимира Волкова, который лично поздравил 18-летнего спортсмена.