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16 августа 2017, 15:20 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Широбоков получил от Мордовии двухкомнатную квартиру за серебро ЧМ

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский легкоатлет Сергей Широбоков получил от Республики Мордовия сертификат на получение двухкомнатной квартиры площадью 61 кв. м. за высокие результаты, которые он показал в этом сезоне на международной арене. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

Награждение прошло в среду в резиденции главы Мордовии Владимира Волкова который лично поздравил 18-летнего спортсмена. Увеличить
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Широбоков в этом году стал чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата мира, который прошел в Лондоне с 4 по 13 августа.

Награждение ходока прошло в среду в Доме Республики — резиденции главы Мордовии Владимира Волкова, который лично поздравил 18-летнего спортсмена.
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