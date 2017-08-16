ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил

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Санкциям подверглись Ирина Сергеева (бег на средние дистанции), Екатерина Досейкина (бег на 1500 метров), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Иван Худяков (бег на 400 метров с барьерами) и Любовь Харламова (бег на 3000 метров с препятствиями). Отмечается, что атлеты были дисквалифицированы на основании решений дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Сергеева дисквалифицирована на два года и шесть месяцев, начиная с 7 мая 2015 года, Досейкина — на четыре года с 1 декабря 2016 года с аннулированием результатов с 5 августа 2015 года по 21 ноября 2016-го, Гарипова — на один год с 12 октября 2016 года, Худяков — на четыре года с 19 апреля 2017 года, Харламова (Иванова) — на два года с 15 июня 2017 года по 14 июня 2019 года, аннулированию подлежат все результаты начиная с 27 июля 2010 года.