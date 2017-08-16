Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30697205/
16 августа 2017, 10:29 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорусская бегунья Алина Талай заняла второе место на международном турнире в Польше

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Мемориал Камилы Скалимовской, который состоялся в Варшаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спринтерскую дистанцию белоруска пробежала за 1290 сек. Как сообщалось на завершившемся ранее в Лондоне чемпионате мира в финале на 100 м с барьерами она показала результат 1281 сек. и расположилась на шестой позиции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спринтерскую дистанцию белоруска пробежала за 12,90 сек. Как сообщалось, на завершившемся ранее в Лондоне чемпионате мира в финале на 100 м с барьерами она показала результат 12,81 сек. и расположилась на шестой позиции.

Победителем забега в столице Польши стала Шарика Нелвис из США — 12,65 сек. Бронзовую медаль завоевала Каролина Колечек из Польши — 13,26 сек. Призер чемпионата мира Памела Дуткевич из Германии, являвшаяся одним из фаворитов, финишировать не смогла.

Белоруска Алена Дубицкая на этом же турнире в Варшаве победила в секторе для толкания ядра. Ее результат — 17,90 см. Неделей ранее на чемпионате мира она не смогла преодолеть квалификационный барьер, толкнув снаряд на Олимпийском стадионе в Лондоне на 17 м 68 см.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд

ТАСС, 15 августа. Двукратная чемпионка мира, лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на мемориале Камилы Сколимовской по легкой атлетике, проходящем в Польше. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра.
Еще 7 новостей  Все новости

В Беларуси планирут вернуться к пятибалльной системе оценок

Подросток в Минске ради эффектного фото повис на поручнях балкона на 26-м э

Новицкий подарил побывавший в космосе белорусский флаг музею белорусской го

В ДТП под Волковыском у Ауди оторвало крышу