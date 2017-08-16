Белорусская бегунья Алина Талай заняла второе место на международном турнире в Польше

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Спринтерскую дистанцию белоруска пробежала за 12,90 сек. Как сообщалось, на завершившемся ранее в Лондоне чемпионате мира в финале на 100 м с барьерами она показала результат 12,81 сек. и расположилась на шестой позиции.

Победителем забега в столице Польши стала Шарика Нелвис из США — 12,65 сек. Бронзовую медаль завоевала Каролина Колечек из Польши — 13,26 сек. Призер чемпионата мира Памела Дуткевич из Германии, являвшаяся одним из фаворитов, финишировать не смогла.

Белоруска Алена Дубицкая на этом же турнире в Варшаве победила в секторе для толкания ядра. Ее результат — 17,90 см. Неделей ранее на чемпионате мира она не смогла преодолеть квалификационный барьер, толкнув снаряд на Олимпийском стадионе в Лондоне на 17 м 68 см.