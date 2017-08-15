Рустэм Хамитов поздравил Данила Лысенко с серебряной медалью на чемпионате мира по легкой атлетике

Руководитель республики отметил, что следил за его выступлением на чемпионате, вместе с семьёй смотрел финал по телевизору и гордится победой воспитанника башкирского спорта. Он передал наилучшие пожелания тренерам и подчеркнул, что обязательно встретится с легкоатлетом и его бирским наставником Николаем Ковальским по возвращении в Башкортостан.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что знал о травме, которую Данил получил перед самым выездом на чемпионат, и рад тому, что спортсмен проявил свои лучшие качества, волю к победе и, несмотря ни на что, достойно выступил на соревнованиях.

На сегодняшний день «серебро» Данила Лысенко — наивысшее достижение лёгкой атлетики в Башкортостане. Глава республики выразил уверенность, что это только начало славной спортивной карьеры и что в будущем атлету покорятся новые рекордные высоты.

Напомним, что 13 августа в финале соревнований по прыжкам в высоту Данил Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 232 см, завоевав серебряную медаль — шестую для российских спортсменов на этом мировом первенстве. Для уроженца Бирска, впервые заявившего о себе в 2014 году победой на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, чемпионат мира в Лондоне стал первым крупным международным соревнованием.