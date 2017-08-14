Лондон, гудбай: российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями

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Чемпионат стал прощальным для великого ямайского спринтера Усэйна Болта, завершившего карьеру, но поставить золотую точку восьмикратному олимпийскому чемпиону не удалось.

В последний день еще два российских серебра

В последний день мирового первенства разыгрывались 11 комплектов медалей. Россияне завоевали две награды — и обе серебряные. Сергей Широбоков до последнего претендовал на победу в ходьбе на 20 километров, но 18-летнему спортсмену не хватило сил на финишный рывок, а вот колумбиец Эйдер Аревало сумел его исполнить.

«Выложился на максимум. Немного не хватило для первого места. Но для меня серебро на чемпионате мира — это нечто, я счастлив. Мне ведь всего 18 лет, мой первый чемпионат мира — это здорово», — сказал Широбоков, совершенно не выглядевший расстроенным.

А вот Клавдия Афанасьева не смогла прокомментировать свое выступление в ходьбе на 20 километров, которое завершилось досрочно. Спортсменка была дисквалифицирована из-за трех предупреждений. Однако представитель российских ходоков на чемпионате мира Марис Петерсон отметил, что Афанасьева действительно совершила технические ошибки, за которые судьи ее и наказали.

Еще две дисциплины в спортивной ходьбе — на 50 километров у мужчин и женщин — прошли без участия россиян. Победу в мужском «заходе» одержал француз Йоанн Диниз, а у женщин первенствовала Инеш Энрикеш из Португалии.

Единственной стадионной дисциплиной заключительного дня чемпионата мира, в которой выступали россияне, была мужская «высота». Российские прыгуны Данил Лысенко и Илья Иванюк уверенно преодолели квалификацию и продемонстрировали, что готовы бороться за медали.

Но в финале Иванюк дрогнул на высоте 2,29 метра, оставшись шестым. А вот Лысенко, несмотря на мучившую его боль в ноге, дошел до высоты 2,32 — и был дважды очень близок к тому, чтобы взять 2,35. Но миллиметровыми касаниями Лысенко планку сбивал — и золото досталось Мутазу Баршиму из Катара. Лысенко же завоевал пятое и последнее серебро российской команды в Лондоне.

«Я знал, что 2,32 надо брать с первой попытки, чтобы оказаться в призах, — рассказал Лысенко. — Ну, а на (высоте) 2,35 не повезло. Мне кажется, мог с Баршимом побороться, если бы не нога. В следующий раз прыгну».

В метании диска у женщин двукратная олимпийская чемпионка Сандра Перкович из Хорватии стала двукратной чемпионкой мира, отправив снаряд на 70,31 метра. В беге на 5000 метров у женщин кенийка Хеллен Обири мощным финишным рывком опередила эфиопку Алмаз Аяну и голландку Сифан Хассан. Второе золото чемпионатов мира в беге на 800 метров завоевала Кастер Семеня из ЮАР. В беге на 1500 метров у мужчин победителем стал кениец Элайджа Манангои. Эстафету 4×400 метров у женщин выиграла сборная США, а в аналогичной дисциплине у мужчин лучший результат показала команда Тринидада и Тобаго.

Проблемный дебют



Начало чемпионата мира, или, выражаясь шахматным языком, его дебют, не был слишком удачным для сборной России, приехавшей в Лондон в составе 19 человек. В первый день соревнований одна из претенденток на медали в прыжках с шестом Анжелика Сидорова получила «баранку» в квалификации. Зато вышла в финал еще одна представительница России в этой дисциплине Ольга Муллина. Преодолел квалификацию в прыжках в длину Александр Меньков, показав потенциал завоевать медаль.

Единственным, но вызвавшим огромный интерес публики финал первого вечера мирового первенства состоялся в беге на 10000 метров у мужчин. Победу в нем одержал любимец Великобритании Мо Фара, заранее объявивший о намерении продолжить карьеру после чемпионата мира в марафоне.

Второй день мирового первенства стартовал со скандала. Российский толкатель ядра Александр Лесной потерпел неудачу в квалификации, после чего в жестких выражениях обвинил в предвзятости арбитра, не засчитавшего ему две попытки. Однако официальный представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова вскоре сообщила, что спортсмен погорячился — после пересмотра видео выяснилось, что он действительно нарушал правила. И протест было решено не подавать.

Вечером главный для россиян финал чемпионата мира прошел в прыжках в длину. Александр Меньков показал очень неплохой первый прыжок на 8,27 метра, но в дальнейшем из-за травмы улучшить этот результат не смог и занял только четвертое место.

Самый же важный в глобальном плане финал 5 августа прошел в беге на 100 метров у мужчин. Усэйн Болт бежал свою последнюю индивидуальную стометровку — и остался только третьим, уступив американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману. Лондонская публика встретила итог забега гулом возмущения — никто не мог принять тот факт, что победу в последнем забеге Болта одержал спортсмен, дважды отбывший дисквалификацию за допинг.

Третий день чемпионата мира, 6 августа, также сложился для россиян непросто. Ольга Муллина стала только восьмой в прыжках с шестом у женщин, хотя бронза была для нее реальна. Илья Мудров не вышел из квалификации в этой дисциплине у мужчин. Вера Ребрик потерпела неудачу в отборочном старте в метании копья, получив травму плеча.

А Сергей Шубенков, чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами, хоть и вышел в финал мирового первенства в Лондоне, но признался, что забег первого круга и полуфинал дались ему очень тяжело. Более того, в финал ему пришлось отбираться по времени, так как он попал в очень сильный полуфинальный забег, в котором занял третье место.

В четвертый день мирового первенства внезапно возникла угроза для всех его участников. В одном из отелей для спортсменов возникла вспышка заболеваемости гастроэнтеритом. Около трех десятков человек «слегли», а бегуна из Ботсваны Исаака Маквалу поместили на карантин.

Руководство российской делегации приняло определенные меры для того, чтобы эта проблема не коснулась российских спортсменов. Так, чемпионку мира 2015 года Марию Ласицкене поселили в другой отель. Сменила место проживания и прыгунья в длину Дарья Клишина.

Серебряный миттельшпиль

Но именно в этот день, понедельник, 7 августа, к российской сборной пришел первый серьезный успех. В финальном забеге на 110 метров с барьерами Шубенков едва не повторил пекинскую историю двухлетней давности. Россиянин лидировал до предпоследнего барьера, но затем все же позволил олимпийскому чемпионку с Ямайки Омару Маклеоду себя опередить.

«Пять барьеров “топил”, лидировал по полной программе. Обычно проигрываю со старта, потом нагоняю. Тут было все наоборот. Омар на финише догнал. Не знаю, что сказать — результат вроде бы не совсем мой, 13,14. Но все равно быстро, соревнования тяжелые. Но все закончилось на мажорной ноте, и я на позитиве. Хотя, конечно, разочарование присутствует — хотелось титул защитить», — сказал Шубенков после забега.

Следующий, пятый день чемпионата мира прошел без участия россиян и стал днем одной из самых громких сенсаций — в беге на 800 метров, где после ухода из спорта нынешнего главного тренера сборной России, олимпийского чемпиона-2004 Юрия Борзаковского безраздельно царствовали африканские бегуны, чемпионом мира стал француз Пьер-Амбруаз Босс, которого не кто иной, как Борзаковский обыгрывал еще на чемпионате Европы 2012 года.

А вот в шестой день россияне вновь вышли на олимпийский стадион Лондона — и не напрасно. В сильнейший дождь Дарья Клишина показала лучший результат в квалификации в прыжках в длину. А Валерий Пронкин и Алексей Сокирский сумели войти в число финалистов в метании молота. Причем все подчеркивали, что в подобных погодных условиях о хорошем результате речи не шло — нужно было просто попасть в финал.

В четверг произошло примечательное для лондонского чемпионата мира событие — Россия на несколько часов вернулась в число его стран-участниц. Дело в том, что в этот день состоялся традиционный медиа-забег на 800 метров, в котором, совершенно официально представляя Россию, выступили три работавших на чемпионате журналиста — в том числе и корреспондент «Р-Спорт». Так что олимпийский стадион Лондона российский флаг все-таки увидел.

Этим же вечером начала свой путь на турнире главная российская претендентка на золото — чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Квалификацию она прошла спокойно и на классе, хотя и призналась, что один из прыжков получился «на тоненького». Зато это помогло ей проснуться.

В пятницу копилка российской команды, выступавшей хоть и без флага, но сплоченно и с достоинством, пополнилась еще двумя серебряными медалями. Дарья Клишина, которую на протяжении последних лет злые языки обвиняли то в нежелании тренироваться, то в предательстве (она первой из россиян получила разрешение выступать в нейтральном статусе), ответила всем скептикам не просто долгожданным прыжком на семь метров, а целой серией очень далеких прыжков. Всего двух сантиметров не хватило ей до золота, которое выиграла американка Бриттни Риз.

Радуясь серебряной медали, Клишина отметила, что ей было очень важно прыгнуть на семь метров — то есть сделать то, что ей в летних сезонах не удавалось с 2011 года. «Конечно, я прыгала на 6,90 или около того, но цифра “семь” душу греет», — призналась россиянка.

Финал в метании молота получился крайне интригующим. В один из моментов Сокирский и Пронкин занимали, соответственно, первое и второе места. Однако потом все стало меняться как в калейдоскопе. В итоге только последним броском Пронкин завоевал серебряную медаль, а Сокирский остался на пятом месте.

Золотой эндшпиль

И вот в субботу наступила кульминация чемпионата мира. Причем не только для российских болельщиков, с нетерпением ожидавших финала в прыжках в высоту с участием Марии Ласицкене, но и для британцев, предчувствовавших очередное золото Мо Фары, и для всей планеты, провожавшей в этот день из большого спорта Усэйна Болта.

Ласицкене провела финал почти безупречно. Единственным ее сбоем стал неудачный прыжок на 1,99 метра. Но тренер спортсменки Геннадий Габрилян потом заявил — это был «глюк». «Я совершенно не волновался и был уверен, что следующий прыжок у Маши получится», — сказал потом он.

Так и вышло. Ласицкене взяла высоту 2,01 и вернула себе лидерство, а прыжком на 2,03 выиграла золото. Украинка Юлия Левченко стала второй, Камила Лицвинко из Польши — третьей. Российская прыгунья стала двукратной чемпионкой мира. Но в ее честь, согласно регламенту, прозвучал не гимн России, а гимн IAAF.

«Конечно, лондонская победа была тяжелее, — сказала Ласицкене после соревнований. — Во-первых, условия, в которые нас поставили, были тяжелее. Во-вторых, я приехала защищать титул. Это труднее. На тебя внимание публики, прессы. Все хотят, все ждут, так боишься разочаровать… Это все очень сильно давит».

По поводу гимна России Ласицкене отметила, что очень хотела его услышать. «Но я не буду на это больше тратить силы, их уже потрачено достаточно. Результат есть — и это главное», — добавила спортсменка.

Тем временем на беговой дорожке олимпийского стадиона развернулась драма в двух действиях. Сначала по традиции забитые до отказа трибуны ахнули, когда в забеге на 5000 метров не смог победить Фара, уступивший эфиопу Муктару Эдрису. А затем весь мир увидел настоящую спортивную трагедию: Усэйн Болт, выступая на четвертом этапе эстафеты 4×100 метров, захромал и из-за травмы не смог закончить свою самую последнюю в карьере дистанцию. Многие подумали, что это обстоятельство заставит его продолжить карьеру, но на специальной пресс-конференции в воскресенье Болт подтвердил, что не вернется.

Мог претендовать на награду чемпионата мира десятиборец Илья Шкуренев, но ему в субботу пришлось сняться с турнира после того, как он получил травму в забеге на 110 метров с барьерами. А в воскресенье окончательный медальный итог для выступавшей в нейтральном статусе российской команды подвели Сергей Широбоков и Данил Лысенко, завоевавшие в своих дисциплинах серебро.

«Я считаю, что этот результат сборной России — шесть медалей — можно счесть удачным. Мы показали, что даже в таком составе наша команда способна дать бой. Видите, команда у нас совсем небольшая — допускали нас выборочно, а не полную сборную, которая могла бы поехать в Лондон, и тогда медалей у нас было бы больше. На чемпионате мира в Пекине у нас было два золота, серебро и бронза. Судя по золотым медалям, результат у нас тогда, скажем так, по качеству был лучше, зато в Лондоне мы завоевали большее количество наград», — сказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, подводя итог турнира.

Следующий чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2019 году в столице Катара Дохе.