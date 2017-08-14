Болт заявил, что не жалеет о решении выступить на ЧМ
ЛОНДОН, 14 авг —
Р-Спорт. Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что не жалеет о решении выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, несмотря на неудачи.
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Обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, в Лондоне выступал на 100-метровке, где стал третьим, и в эстафете 4×100 метров, где не сумел финишировать
«Я в порядке. Мои фанаты хотели посмотреть на меня еще один год. Без них я бы не достиг всего на протяжении этих лет. Приехать сюда и устроить шоу для фанатов — это все, чего я хотел. Один чемпионат не изменит того, чего я достиг. После поражения на 100-метровке
Организаторы чемпионата мира устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь Болта. Ямайский спринтер совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.
«Поддержка фанатов была прежней. Грустно, что приходится уходить сейчас. Энергетика болельщиков была замечательной. Я чувствовал себя как дома. Я прощался с фанатами и с соревнованиями. Они были для меня всем. Я чуть не заплакал, но сдержался», — добавил Болт.
Чемпионат мира в Лондоне завершился в воскресенье.
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