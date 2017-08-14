Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30672092/
14 августа 2017, 1:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Борзаковский: Завершившийся чемпионат мира доказал, что российская легкая атлетика жива

ЛОНДОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Результаты, показанные российскими легкоатлетами на чемпионате мира в Лондоне, свидетельствуют о том, что отечественная легкая атлетика жива и остается конкурентоспособной на мировом уровне. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Борзаковский: Завершившийся чемпионат мира доказал что российская легкая атлетика жива - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей — одну золотую и пять серебряных. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Я считаю, что наши спортсмены выступили очень неплохо, — признался Борзаковский. — Они доказали, что российская легкая атлетика жива, а ее представители и дальше будут завоевывать медали. Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят шести-восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили. Поэтому, в целом, я оценю их выступление как минимум на четыре по пятибалльной шкале».

В то же время собеседник агентства заметил, что некоторые российские спортсмены показали на главном старте года не те результаты, которых от них ждали. «Их выступление станет предметом тщательного анализа и работы над ошибками. Есть над чем задуматься, и мы обязательно сделаем выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких просчетов», — сообщил Борзаковский.

«Если говорить про последний день чемпионата мира, то у нас медалистами стали совсем молодые спортсмены, которые находятся в начале своей карьеры, — напомнил главный тренер. — Данил Лысенко, Сергей Широбоков — большие молодцы. У нас подрастает резерв, который еще не раз проявит себя на международных стартах и, в том числе, на Олимпиаде-2020 в Токио».

«В России у нас подрастают и другие молодые спортсмены, из которых при должной работе вырастут первоклассные легкоатлеты. Держа в голове ближайшие Игры, не сбрасываем и со счетов и тех, кто пока не получил допуска от IAAF и пропустил этот чемпионат мира», — подытожил Борзаковский.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат

Макарова и Веснина выиграли турнир WTA в Торонто в парах

Борзаковский: завершившийся чемпионат мира доказал, что российская легкая атлетика жива

Болт провел прощальную пресс-конференцию в качестве профессионального легкоатлета