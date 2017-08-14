Сборная США одержала победу в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике

Американцы завоевали 10 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград, уверенно заняв первую строчку. Второе место на счету сборной Кении (5−2−4), третью позицию заняли легкоатлеты из ЮАР (3−1−2).

Общекомандный зачет прошлого чемпионата мира, который прошел в Пекине в 2015 году, выиграли кенийцы (7−6−3), вторыми были ямайцы (7−2−3), команда США — третьей (6−6−6).

Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне выступали в под нейтральным флагом, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. При этом IAAF включила нейтральных атлетов (в данном статусе на турнире выступали только россияне) в общекомандный зачет.

Из 19 российских спортсменов, выступавших в Лондоне, шесть смогли завоевать медали. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды. В итоге команда нейтральных атлетов заняла в общекомандном зачете девятое место. Два года назад в Пекине сборная России была представлена 62 спортсменами, которые завоевали четыре медали (2−1−1).

Чемпионат мира в Лондоне проходил с 4 по 13 августа.