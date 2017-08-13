Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

Лысенко, выступавший на турнире под нейтральным флагом, показал результат 2,32 метра. Первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35), третье — сириец Маджд Эддин Газаль (2,29).

«Сегодня я сделал все, что мог, — подчеркнул Лысенко. — На разминке перед финалом я вообще не мог прыгать. В квалификации тоже были проблемы с ногой, но тогда все было терпимо. Но после нее я так натрудил ногу, что даже ходить толком не мог, проблемы с седалищным нервом появились».

«А сегодня, когда вышел в сектор, боли еще больше усилились, — продолжил спортсмен. — Я сказал тренеру, что не могу прыгать по причине того, что очень сильно болит. Он тогда предложил сняться, но я решил остаться и попробовать взять хотя бы начальную высоту. Беру ее и чувствую, что нога дает прыгать, что можно потерпеть, и решил продолжить».

Спортсмен считает, что на турнире в Лондоне был очень близок к установлению личного рекорда.

Прыжок на 2,34 м, совершенный в конце июня на молодежном первенстве страны в Саранске, пока является для 20-летнего спортсмена наивысшим результатом в карьере. В Лондоне уже в ранге серебряного призера турнира он трижды пытался прыгнуть на 2,35.