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13 августа 2017, 23:29 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Жуков: Российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне в совокупности показали замечательный результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей — одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.

«Золото, пять серебряных наград. Где-то не повезло: в десятиборье травма [Илья Шкуренев], в ходьбе сняли [Клавдию Афанасьеву], а могла бы быть медаль. Половина команды могла рассчитывать на награды. В таких условиях — замечательных результат», — сказал Жуков.

«Я считаю, что если брать в совокупности психологический фактор, то, что давно не брали медали на международных соревнованиях, что большинство приехало без тренеров, а это накладывает отпечаток, выступили очень хорошо. Я хочу поздравить всех наших спортсменов», — добавил он.

На мировом первенстве в Лондоне Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.
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