Жуков: Российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне в совокупности показали замечательный результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей — одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.
«Золото, пять серебряных наград.
«Я считаю, что если брать в совокупности психологический фактор, то, что давно не брали медали на международных соревнованиях, что большинство приехало без тренеров, а это накладывает отпечаток, выступили очень хорошо. Я хочу поздравить всех наших спортсменов», — добавил он.
На мировом первенстве в Лондоне Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.
Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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