Женская сборная США выиграла эстафету 4×400 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Американки Куанера Хейз, Эллисон Феликс, Шакима Уимбли, Филлис Фрэнсис показали результат 3 минуты 19,02 секунды. Второе место заняли британки (3.25,0), третье — польки (3.25,41).

Феликс завоевала 16-ю медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству наград. Ямаец Усэйн Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 медалей мировых первенств.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (10 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (5−2−4), третье — сборная Франции (3−0−2). Шесть медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.