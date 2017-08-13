«Бирский кузнечик» Лысенко допрыгнул до серебра

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Чемпионат мира закончился на крайне приятной для России ноте. Шестую медаль команде принес Данил Лысенко, который продолжил славные традиции отечественных высотников.

Ему только 20 лет. Это первый взрослый международный старт для спортсмена. И он сходу выиграл серебро! Сколько же талантов в нашей стране! Лучше Лысенко в воскресенье был только Мутаз Баршим. Но проиграть этому катарцу совсем не обидно — Баршим свое золото чемпионата мира заслужил на все 100 процентов. То, что у Мутаза его до сегодняшнего не было, казалось каким-то недоразумением. На данный момент Баршим, вне всяких сомнений, высотник номер один в мире.

А вот Лысенко вполне может составить ему конкуренцию в самое ближайшее время. Об огромном таланте этого молодого человека говорили давно. Теперь очевидно, что и с психологической устойчивостью у спортсмена из Башкортостана все в полном порядке. В Лондоне он стал вторым с прыжком на 2,32 м. И был очень близок к успеху на рекордные для себя 2,35 м.

СПАСИБО КОВАЛЬСКОМУ

Бирск, в котором родился и рос Лысенко, — городок в Башкирии с населением менее 50 тысяч зрителей. Будучи еще учеником четвертого класса, я впервые побывал там на соревнованиях «Бирский кузнечик». Количество местных спортсменов, принимавших участие в школьных стартах, потрясало воображение. Счет шел не на десятки — юных прыгунов было больше сотни!

Секрет, как это часто бывает, в энтузиазме отдельно взятых людей. На тот момент практически со всеми юными спортсменами работали Алексей Шалопин и Николай Ковальский. Из-за того, что групп было очень много, им приходилось сутками торчать в зале. Зал, к слову, представлял собой баскетбольную площадку, на паркет которой постелили резину.

Сколько победителей и призеров юношеских первенств России воспитали эти специалисты — не сосчитать. И появление бриллианта, который засверкал бы и на взрослом уровне, было вопросом времени. Оно пришло сейчас.

Ученик Ковальского Данил Лысенко впервые громко заявил о себе в 2014 году, став победителем юношеских Олимпийских игр в Нанкине. Зимой 2015-го Николай Михайлович решил передать своего самого талантливого спортсмена Евгению Загорулько — известному тренеру, имеющему большой опыт в ковке больших побед. Наверное, это было правильным шагом.

Но забывать про вклад Ковальского — преступление. Подавляющее большинство специалистов при попадании в свои руки одного талантливого спортсмена, готовы перегрызть горло, — но никуда его не отпустить. А бирские специалисты, наступая на горло собственной песне, регулярно отдают своих лучших учеников более именитым наставникам. Тот же Николай Ковальский — великий детский тренер. Он привил любовь к спорту тысячам детей. Вот только его труды почти всегда остаются глубоко в тени. Но едва ли хоть кто-то сейчас радуется серебру Лысенко, как Ковальский.

Данил ЛЫСЕНКО. AFP 2017

ШУСТОВ ВЕРИЛ В ЛЫСЕНКО

В ожидании финала я позвонил чемпиону Европы-2010 Александру Шустову. У него особая роль в группе Евгения Загорулько. Александр давно берет шефство над молодыми ребятами, которые попадают к мэтру. Шустов на добровольных началах все объясняет и разжевывает юниорам. Разумеется, и Лысенко он знает лучше многих.

— Его фишка в том, что он очень легкий и очень хорошо попадает в себя во время отталкивания, — объяснил Шустов. — Это у него от природы. Два года назад он пришел к Евгению Петровичу и первым делом мы стали укреплять его. Спина, стопы, пресс — все это нужно было закачивать.

Но Даня вообще очень легко и непринужденно все делает. Такое ощущение свободы дано далеко не каждому. А у Лысенко оно есть — и он использует его на 100 процентов. В высоте есть бегунки, кто-то берет за счет темпа, а Даня просто обладает легким прыжком.

— Как Мутаз Баршим?

— Баршим даже еще легче. Но он — чистая классика прыжков. Катарец просто идеально подошел под все росто-весовые характеристики. Высокий, худой и при этом быстрый. У Дани же прыжок немного стелющийся, мягкий, но с четким попаданием в себя.

— Какой Данил в жизни? Слышал, он как-то забыл шиповки на старт.

— Такое было, но это от молодости и неопытности. А вообще Лысенко — очень ответственный молодой человек. И он крайне положительно ко всем относится. Первое время никак не мог отучить его обращаться ко мне на вы. Данил имеет склонность к этикету. Ему нужно только иногда задавать направление. Вот покажешь цель, дашь ориентиры, как к ней идти — и он точно по ним проследует.

— Вы помните совсем молодого Ивана Ухова. Можно ли сравнивать их по таланту с Лысенко?

— Ваня — он бесшабашный. У него вообще нет страха! Он совершенно ничего не боится. Все что ему нужно — драйв. Даня в этом в плане другой. Он куда более спокойный. И бывало такое, что когда начиналась настоящая заруба, Лысенко терялся. Но сейчас Данил стал адаптироваться к этому, и я вижу, что острая конкуренция наоборот начинает ему нравиться. Это приходит с опытом. И чем больше он будет вариться в котле международных стартов, тем быстрее окрепнет.

— Вы верите, что сегодня, с учетом того, что это первый взрослый международный старт Лысенко, он поборется за медали?

— У него есть все для этого. И я верю, что Даня будет с медалью. Мои опасения связаны только с тем, что сам Даня может слишком сильно захотеть запрыгнуть на пьедестал. Как показывает практика, чрезмерное желание может сослужить плохую службу. Легко «потерять голову», и вся проделанная работа пойдет зря. При стрессе всплывают все ошибки, вылезает старый разбег. Сумеет Даня сориентироваться в секторе — может рассчитывать не только на медаль. Ему по силам выиграть!

— То есть, физически он сейчас готов на 2,35−2,36 м?

— Он готов выше! Но все зависит от того, насколько к этому сейчас готова его голова. Подойдет аккуратненько, без лишних заморочек и мыслей о том, что рядом сидит Баршим — ждите самых высоких мест.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.