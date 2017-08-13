Кениец Манангои стал чемпионом мира в беге на 1500 м

Второе место занял его соотечественник Тимоти Чериот (3.33,99), третье — норвежец Филип Ингебригтсен (3.34,53).

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (5−2−4), третье — сборная Франции (3−0−2). Шесть медалей на счету российских атлетов, выступавших на турнире под нейтральным флагом. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.