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13 августа 2017, 22:48 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кастер Семеня из ЮАР завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 800 м

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня завоевала золотую медаль чемпионата мира в Лондоне в беге на 800 метров.

Спортсменка пробежала дистанцию за 1 минуту 55,16 секунды, показав лучшее время сезона в мире. Второе место заняла Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.55,92), третье — американка Эджи Уилсон (1.56,65).

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4−1−4), третье — сборная Франции (3−0−1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.
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