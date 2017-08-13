Хорватка Перкович завоевала золото ЧМ в Лондоне в метании диска
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Хорватская легкоатлетка Сандра Перкович завоевала золотую медаль чемпионата мира в Лондоне в метании диска. В своей лучшей попытке она метнула снаряд на 69,81 метра.
Второе место заняла австралийка Дани Стивенс (69,64), третье — француженка Мелина
В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4−1−4), третье — сборная Франции (3−0−2). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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