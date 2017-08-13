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13 августа 2017, 22:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Лысенко завоевал серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Он стал шестым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Увеличить
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Лысенко стал шестым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.
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Новости Легкой атлетики

Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.
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