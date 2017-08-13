Россиянин Лысенко завоевал серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.