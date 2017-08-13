Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Лондоне

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В воскресенье вечером Данил Лысенко стал вторым в прыжках в высоту. Он был последним российским легкоатлетом, выступавшим на турнире. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

Всего на чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4−1−4), третье — сборная Франции (3−0−2). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.