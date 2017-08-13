Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30671596/
13 августа 2017, 22:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Лондоне

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Лондоне.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых десять серебряных девять бронзовых наград) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье вечером Данил Лысенко стал вторым в прыжках в высоту. Он был последним российским легкоатлетом, выступавшим на турнире. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

Всего на чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4−1−4), третье — сборная Франции (3−0−2). Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.
Еще 7 новостей  Все новости

Жуков: российские легкоатлеты на ЧМ показали замечательный результат

Шляхтин: легкоатлет Лысенко на чемпионате мира оправдал ожидания всей России

Кириленко: Мозгов справедливо признан лучшим игроком баскетбольного турнира в Казани

"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ