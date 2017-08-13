Себастиан Коэ: Мы на правильном пути в отношениях с Россией
Президент международной федерации (ИААФ) подвел итоги чемпионата мира в Лондоне и прокомментировал выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.
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— Это был потрясающий турнир, — начал Коэ свою заключительную
— Что скажете о выступлении в Лондоне «команды» нейтральных спортсменов из России?
— Это прогресс в наших обсуждениях с российской стороной. Нейтральные атлеты выступали здесь и выиграли даже больше медалей, чем было в Пекине (на чемпионате мира-2015 наши спортсмены выступали как национальная команда. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что мы на правильном пути.
ИЗМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ МЫ НЕ В СИЛАХ
— В начале чемпионата мира вы назвали победу американца Джастина Гэтлина на стометровке «нежелательной»
— Конечно, нет. Нейтральные атлеты и Гэтлин — это совершенно разные темы. История Гэтлина тянется уже 17 лет, там была череда дел в гражданских и спортивных судах, которая привела вот к такому исходу. Что касается нейтральных атлетов, принципы их определения были ясны с момента отстранения федерации. Мы сформировали группу рассмотрения подобных случаев. Перед Олимпиадой в Рио это все было очень напряженно, но сейчас специалисты рассмотрели множество дел. И нам удалось определить атлетов, которые регулярно сдавали пробы, проверялись они в заграничных лабораториях. Эти атлеты не связаны с системой в России, которая очевидно запятнала себя. Поэтому мы дали им возможность выступать на этом стадионе, перед этой потрясающей публикой.
— Почему, раз уж российские легкоатлеты выступали под флагом ИААФ, вы не дали им возможность пробежаться с этим флагом по дорожке и отметить завоеванные медали?
— Я даже об этом не думал. В принципе, почему бы нет.
— Почему, говоря о спортсменах с допинговым прошлым, вы всегда обвиняете Джастина Гэтлина, но ничего не говорите, скажем, о представителях Ямайки Йохане Блэйке или Асафе Пауэлле, которые тоже сдавали положительные пробы?
— Я уже не раз говорил, что предпочел бы не видеть здесь таких спортсменов в числе тех, кто выигрывает титулы. Но как мы поняли, ни ИААФ, ни любая другая организация не может тут ничего сделать. Гэтлин и остальные имеют право выступать здесь.
— Как вы относитесь к тому, что при фамилии Гэтлина зрители каждый раз громко кричат «бу!»? Это корректно?
— Я не считаю, что это тот момент, который должен определять нынешний чемпионат мира. Есть некое общественное мнение, изменить которое не в наших силах.
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕДАЛЕЙ БЫЛИ НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ
— На этом чемпионате мира впервые публично вручались перераспределенные награды с предыдущих турниров. Вы считаете это правильным — ведь таким образом вы обесцениваете и результаты текущих соревнований?
— Я считаю это крайне важным. Говорил со многими спортсменами, которые рассказывали, как медали им вручали на парковке или присылали по почте. Это была лучшая сцена в мире для подобной церемонии, какую мы только могли найти. Спортсмены по праву заслужили этот момент. Я сам вручал одну из наград, и если бы вы видели гордость на лице этих людей. Может, церемония была даже скорее не для публики, а для нас самих. Для семьи, тренеров, друзей медалистов…
— Вам не кажется, что даже результаты этого чемпионата мира говорят о том, что допинговые проблемы есть не только в России?
— Именно поэтому в начале апреля мы создали Athlete Integrity Unit. Мы проводим тщательное тестирование и следим за всеми странами. Нельзя ставить под угрозу репутацию нашего вида спорта.
— Как вы собираетесь поддерживать популярность легкой атлетики после ухода Усэйна Болта?
— У нас есть много талантов, но надо много работать, чтобы они стали сравнимы с Усэйном. Мы отдаем себе отчет, что не всегда наши турниры будут проводиться в таких странах, где легкая атлетика настолько популярна, как в Великобритании. Но у нас есть своя стратегия. Мы сделали динамичные и интересные утренние сессии. Мы пытаемся сделать соревнования максимально компактными. Мы понимаем, как сделать так, чтобы
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Лондона.
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