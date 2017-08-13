Себастиан Коэ: Мы на правильном пути в отношениях с Россией

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— Это был потрясающий турнир, — начал Коэ свою заключительную пресс-конференцию. — У нас были высочайшие по своему уровню квалификационные нормативы. За десять дней на трибунах стадиона побывали 700 тысяч человек — наверное, это самое большое количество проданных билетов. Я побывал на многих чемпионатах мира, но нигде не припомню столь высокого уровня конкуренции среди атлетов. Здесь было сразу несколько феноменальных историй побед от молодых спортсменов. Наверное, по среднему возрасту финалистов это был самый молодой чемпионат. Мы каждые пять минут думаем, что будет с нашим видом спорта, когда уйдет Усэйн Болт. И вот вам ответ — на подходе огромная волна новых талантов.

— Что скажете о выступлении в Лондоне «команды» нейтральных спортсменов из России?

— Это прогресс в наших обсуждениях с российской стороной. Нейтральные атлеты выступали здесь и выиграли даже больше медалей, чем было в Пекине (на чемпионате мира-2015 наши спортсмены выступали как национальная команда. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что мы на правильном пути.

ИЗМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ МЫ НЕ В СИЛАХ

— В начале чемпионата мира вы назвали победу американца Джастина Гэтлина на стометровке «нежелательной» из-за его допингового прошлого. Получается, победа нашей прыгуньи Марии Ласицкене для вас тоже нежелательна, так как ее родная национальная федерация отстранена за допинговые проблемы?

— Конечно, нет. Нейтральные атлеты и Гэтлин — это совершенно разные темы. История Гэтлина тянется уже 17 лет, там была череда дел в гражданских и спортивных судах, которая привела вот к такому исходу. Что касается нейтральных атлетов, принципы их определения были ясны с момента отстранения федерации. Мы сформировали группу рассмотрения подобных случаев. Перед Олимпиадой в Рио это все было очень напряженно, но сейчас специалисты рассмотрели множество дел. И нам удалось определить атлетов, которые регулярно сдавали пробы, проверялись они в заграничных лабораториях. Эти атлеты не связаны с системой в России, которая очевидно запятнала себя. Поэтому мы дали им возможность выступать на этом стадионе, перед этой потрясающей публикой.

— Почему, раз уж российские легкоатлеты выступали под флагом ИААФ, вы не дали им возможность пробежаться с этим флагом по дорожке и отметить завоеванные медали?

— Я даже об этом не думал. В принципе, почему бы нет.

— Почему, говоря о спортсменах с допинговым прошлым, вы всегда обвиняете Джастина Гэтлина, но ничего не говорите, скажем, о представителях Ямайки Йохане Блэйке или Асафе Пауэлле, которые тоже сдавали положительные пробы?

— Я уже не раз говорил, что предпочел бы не видеть здесь таких спортсменов в числе тех, кто выигрывает титулы. Но как мы поняли, ни ИААФ, ни любая другая организация не может тут ничего сделать. Гэтлин и остальные имеют право выступать здесь.

— Как вы относитесь к тому, что при фамилии Гэтлина зрители каждый раз громко кричат «бу!»? Это корректно?

— Я не считаю, что это тот момент, который должен определять нынешний чемпионат мира. Есть некое общественное мнение, изменить которое не в наших силах.

ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕДАЛЕЙ БЫЛИ НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ

— На этом чемпионате мира впервые публично вручались перераспределенные награды с предыдущих турниров. Вы считаете это правильным — ведь таким образом вы обесцениваете и результаты текущих соревнований?

— Я считаю это крайне важным. Говорил со многими спортсменами, которые рассказывали, как медали им вручали на парковке или присылали по почте. Это была лучшая сцена в мире для подобной церемонии, какую мы только могли найти. Спортсмены по праву заслужили этот момент. Я сам вручал одну из наград, и если бы вы видели гордость на лице этих людей. Может, церемония была даже скорее не для публики, а для нас самих. Для семьи, тренеров, друзей медалистов…

— Вам не кажется, что даже результаты этого чемпионата мира говорят о том, что допинговые проблемы есть не только в России?

— Именно поэтому в начале апреля мы создали Athlete Integrity Unit. Мы проводим тщательное тестирование и следим за всеми странами. Нельзя ставить под угрозу репутацию нашего вида спорта.

— Как вы собираетесь поддерживать популярность легкой атлетики после ухода Усэйна Болта?

— У нас есть много талантов, но надо много работать, чтобы они стали сравнимы с Усэйном. Мы отдаем себе отчет, что не всегда наши турниры будут проводиться в таких странах, где легкая атлетика настолько популярна, как в Великобритании. Но у нас есть своя стратегия. Мы сделали динамичные и интересные утренние сессии. Мы пытаемся сделать соревнования максимально компактными. Мы понимаем, как сделать так, чтобы когда-нибудь билеты на какой-нибудь рядовой вторник чемпионата мира продавались на 85−90 процентов.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Лондона.