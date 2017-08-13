Кенийка Обири завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 5000 м
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Хеллен Обири заняла первое место в беге на 5000 м на чемпионате мира в Лондоне. Она преодолела дистанцию за 14 минут 34,86 секунды.
Второе место заняла эфиопка Алмаз Аяна (14.40,35), третье — голландка Сифан Хассан (14.42,73).
В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4−1−4), третье — сборная Франции (3−0−1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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