Сергей Широбоков: Тренируюсь в Саранске. Гарантирую, что никогда не прикасался к допингу
18-летний юниор — о своей серебряной сенсации.
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18-летний спортсмен как лев бился на своем первом старте
— Неужели правда? — удивился Сергей, когда я рассказал ему об этом. — На самом деле, это не всегда так. Сегодня техника может быть идеальной, а завтра — уже не очень.
— От чего это зависит?
— От самочувствия и от того, как начнешь. А еще от того, что творится в твоей голове. Лучше всего на соревнованиях — просто расслабиться. Вот на тренировках о технике думать надо, там тренеры пристально следят за ней.
— Кто творец вашей техники?
— Все тренеры внесли свой вклад. Это общекомандная работа.
— В ходьбе на дистанции обычно стоит по
— Тренеры дали мне установку — по ней я и шел. Никаких проблем. Тактика была простая: сцепить зубы — и держаться в лидирующей группе. Вперед не выходить. А на 19−20 км — включаться на полную. Так и получилось.
В ДЕРЕВНЕ, ОТКУДА Я РОДОМ, — ОДНА УЛИЦА. А НАСЕЛЕНИЕ — 70 ЧЕЛОВЕК
— Откуда вы такой?
— Из Удмуртской республики. С маленькой деревушки Малая Ита. Это в Шарканском районе.
— Какое там население?
— 70 человек. У нас одна улица. Вокруг лес. Природа зато очень красивая. Школа была в 5 км от моей деревни. Вот
— Чем занимаются люди в вашей деревне?
— Многие на ферме работают. Моя мама, например, ветеринар.
— У вас в детстве какие были увлечения?
— В футбол в свободное время играл. Но его было мало. Приходилось работать по хозяйству. Отец был водителем, приходил с работы очень поздно. Мы со старшей сестрой должны были помогать маме. Как иначе? Но весело было!
— Что представляло собой ваше хозяйство?
— Поросята, телята, коровы, да много всего! И большой огород.
— От комаров натерпелись, наверное?
— Они вечером. В Удмуртии в основном мошкара.
ДО 14 ЛЕТ НЕ ЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
— Начинали путь в легкой атлетике с бега?
— Бегом вообще не занимался! А ходьба… Я практически самоучка.
— Как же так?
—
— Как дальше развивалась ваша карьера?
— Поступил в техникум в Ижевске. Тренер Екатерина Витальевна Ежова заметила меня. Кстати, уже созвонились с ней. Она сейчас в восторге! Так вот, она взяла к себе, начала тренировать. И так получилось, что я сразу же выиграл первенство России.
— А в 16 лет уже и юношеский чемпионат мира…
— Получается так.
У МЕНЯ ТАКАЯ СКОРОСТЬ, ЧТО ТРЕНИРУЮСЬ ОДИН
— Как вы оказались в Саранске?
— Да случайно! После того, как в 2015 году я выиграл первую Россию, пригласили туда на сбор. Ну и остался.
— Сразу понравилось?
— Сначала было жутко тяжело. Не справлялся с объемами. Но дикого желания бросить все не было никогда. Знал, что если буду терпеть —
— У кого вы там тренируетесь?
— А в Саранске такая система, что спортсмен не привязан к одному
— А кто является вашими партнерами по тренировочной группе?
— У меня такая скорость, что я хожу один. Других ребят ко мне пока не переводят.
МОЯ ЦЕЛЬ: ВЫИГРАТЬ
— Я был крайне удивлен, что иностранные журналисты на
— И здорово, что не стали! Но я в любом случае не обращаю внимания на эти разговоры. Пускай говорят, что хотят. Мне по барабану! Хотя пишут нехорошие вещи про всех нас даже свои, саранские газеты. Отношение у меня к этому простое — написали и написали. Я вместо обсуждений лучше буду тренироваться.
— Прямой вопрос: можете ли вы дать гарантии, что никогда не принимали ничего запрещенного?
— Гарантирую вам! Даже не прикасался к этому. Лучше меня об этом говорят и
— Задумывались о том, что этой своей медалью вы дали посыл миру, что ходьба в России и в Саранске, в частности, жива несмотря ни на что?
— После того, как меня допустили до международных стартов, я думал, что
Потом, если честно, я опасался, что меня могут поддавливать судьи. Особенно после того, как сняли Клавдию Афанасьеву. Боялся, что если пойду на призовое место — начнется. Но, к счастью, обошлось. Никаких вопросов!
Я, кстати, когда шел, думал не только о себе. Когда стало совсем тяжело, сказал себе: «Не смей сдаваться! Ты страдаешь не только за себя, но и за всех тех, кого не пока допустили». Уверяю вас, если бы поехали наши ребята на 50 км, «двадцатчики» и девчонки — у нас было бы много медалей. Да и легче нам было бы командой. По одному
— После финиша вы сказали, что довольны результатом — вам только 18 лет и все еще впереди. А какое будущее вы хотели бы?
— Моя цель: выиграть
— Даже так?
— Ну, на 20 и на 50 км.
— А в наше время это реально?
— Если дистанции будут проводить в разные дни, то почему нет?
Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
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