Сергей Широбоков: Тренируюсь в Саранске. Гарантирую, что никогда не прикасался к допингу

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18-летний спортсмен как лев бился на своем первом старте топ-уровня. Скрипел зубами, закрывал глаза, но терпел. Он родом из Удмуртии. Сейчас тренируется в Мордовии. Два года назад, когда ВФЛА была еще полноправной частью ИААФ, побеждал на юношеском чемпионате мира. В прошлом году взял золото на чемпионате России. В 17 лет! В столь юном возрасте сделать этого прежде никому не удавалось. Теперь у него еще и серебро взрослого чемпионата мира. Специалисты в восторге от его техники. Да что там специалисты! Диктор на трассе не скрывал эмоций: «Посмотрите на нейтрального атлета Широбокова! Как он идет! Это просто блеск. Всем нужно поучиться у этого 18-летнего парня».

— Неужели правда? — удивился Сергей, когда я рассказал ему об этом. — На самом деле, это не всегда так. Сегодня техника может быть идеальной, а завтра — уже не очень.

— От чего это зависит?

— От самочувствия и от того, как начнешь. А еще от того, что творится в твоей голове. Лучше всего на соревнованиях — просто расслабиться. Вот на тренировках о технике думать надо, там тренеры пристально следят за ней.

— Кто творец вашей техники?

— Все тренеры внесли свой вклад. Это общекомандная работа.

— В ходьбе на дистанции обычно стоит по два-три тренера. Насколько тяжело сегодня было работать одному?

— Тренеры дали мне установку — по ней я и шел. Никаких проблем. Тактика была простая: сцепить зубы — и держаться в лидирующей группе. Вперед не выходить. А на 19−20 км — включаться на полную. Так и получилось.

Сергей ШИРОБОКОВ (слева). AFP 2017

В ДЕРЕВНЕ, ОТКУДА Я РОДОМ, — ОДНА УЛИЦА. А НАСЕЛЕНИЕ — 70 ЧЕЛОВЕК

— Откуда вы такой?

— Из Удмуртской республики. С маленькой деревушки Малая Ита. Это в Шарканском районе.

— Какое там население?

— 70 человек. У нас одна улица. Вокруг лес. Природа зато очень красивая. Школа была в 5 км от моей деревни. Вот как-то с тех пор и полюбил ходить…

— Чем занимаются люди в вашей деревне?

— Многие на ферме работают. Моя мама, например, ветеринар.

— У вас в детстве какие были увлечения?

— В футбол в свободное время играл. Но его было мало. Приходилось работать по хозяйству. Отец был водителем, приходил с работы очень поздно. Мы со старшей сестрой должны были помогать маме. Как иначе? Но весело было!

— Что представляло собой ваше хозяйство?

— Поросята, телята, коровы, да много всего! И большой огород.

— От комаров натерпелись, наверное?

— Они вечером. В Удмуртии в основном мошкара.

Сергей ШИРОБОКОВ (справа). AFP 2017

ДО 14 ЛЕТ НЕ ЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА

— Начинали путь в легкой атлетике с бега?

— Бегом вообще не занимался! А ходьба… Я практически самоучка.

— Как же так?

— Как-то проводились соревнования по легкой атлетике и учитель физкультуры сказал: «Сергей, а пройдись-ка». Так и попробовал. Мне тогда было лет 14. Что такое спортивная ходьба и что она существует, до того дня даже не знал!

— Как дальше развивалась ваша карьера?

— Поступил в техникум в Ижевске. Тренер Екатерина Витальевна Ежова заметила меня. Кстати, уже созвонились с ней. Она сейчас в восторге! Так вот, она взяла к себе, начала тренировать. И так получилось, что я сразу же выиграл первенство России.

— А в 16 лет уже и юношеский чемпионат мира…

— Получается так.

Сергей ШИРОБОКОВ (справа) и золотой призер ЧМ в ходьбе на 20 км Эйдер АРЕВАЛО. Reuters

У МЕНЯ ТАКАЯ СКОРОСТЬ, ЧТО ТРЕНИРУЮСЬ ОДИН

— Как вы оказались в Саранске?

— Да случайно! После того, как в 2015 году я выиграл первую Россию, пригласили туда на сбор. Ну и остался.

— Сразу понравилось?

— Сначала было жутко тяжело. Не справлялся с объемами. Но дикого желания бросить все не было никогда. Знал, что если буду терпеть — когда-нибудь воздастся.

— У кого вы там тренируетесь?

— А в Саранске такая система, что спортсмен не привязан к одному какому-то тренеру. Где-то подсказывает один, в другом месте — второй. Такого специалиста, который был бы привязан ко мне больше, — нет. Все тренеры работают со всеми спортсменами.

— А кто является вашими партнерами по тренировочной группе?

— У меня такая скорость, что я хожу один. Других ребят ко мне пока не переводят.

Сергей ШИРОБОКОВ (слева) на пьедестале. AFP 2017

МОЯ ЦЕЛЬ: ВЫИГРАТЬ ДВЕ-ТРИ ОЛИМПИАДЫ

— Я был крайне удивлен, что иностранные журналисты на пресс-конференции не стали спрашивать о допинге.

— И здорово, что не стали! Но я в любом случае не обращаю внимания на эти разговоры. Пускай говорят, что хотят. Мне по барабану! Хотя пишут нехорошие вещи про всех нас даже свои, саранские газеты. Отношение у меня к этому простое — написали и написали. Я вместо обсуждений лучше буду тренироваться.

— Прямой вопрос: можете ли вы дать гарантии, что никогда не принимали ничего запрещенного?

— Гарантирую вам! Даже не прикасался к этому. Лучше меня об этом говорят и допинг-тесты. Я сбился со счета, сколько раз меня проверяли. Как можно говорить о допинге, если наша сборная сдала столько проб, сколько остальным командам и не снилось?

— Задумывались о том, что этой своей медалью вы дали посыл миру, что ходьба в России и в Саранске, в частности, жива несмотря ни на что?

— После того, как меня допустили до международных стартов, я думал, что допинг-офицеры будут чуть ли не ночевать у меня. Но ничего такого не было! Может, поняли, что в этом нет смысла?

Потом, если честно, я опасался, что меня могут поддавливать судьи. Особенно после того, как сняли Клавдию Афанасьеву. Боялся, что если пойду на призовое место — начнется. Но, к счастью, обошлось. Никаких вопросов!

Я, кстати, когда шел, думал не только о себе. Когда стало совсем тяжело, сказал себе: «Не смей сдаваться! Ты страдаешь не только за себя, но и за всех тех, кого не пока допустили». Уверяю вас, если бы поехали наши ребята на 50 км, «двадцатчики» и девчонки — у нас было бы много медалей. Да и легче нам было бы командой. По одному все-таки непросто.

— После финиша вы сказали, что довольны результатом — вам только 18 лет и все еще впереди. А какое будущее вы хотели бы?

— Моя цель: выиграть две-три Олимпиады.

— Даже так?

— Ну, на 20 и на 50 км.

— А в наше время это реально?

— Если дистанции будут проводить в разные дни, то почему нет?

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.