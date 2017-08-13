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https://sport.mail.ru/news/athletics/30670940/
13 августа 2017, 20:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Коу: Результаты российских атлетов на ЧМ демонстрируют прогресс в восстановлении ВФЛА

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Выступление российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне демонстрирует, что процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) идет правильно. Об этом на пресс- конференции заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

Стартовавший 4 августа чемпионат мира в Лондоне завершится в воскресенье. Российские легкоатлеты, выступающие под нейтральным флагом по причине отстранения ВФЛА, завоевали одну золотую и четыре серебряные медали. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2015 году в Пекине, в активе российской сборной было всего четыре медали (2−1−1).

«Не могу не сказать о выступлении нейтральных спортсменов. Мы видим прогресс в вопросе восстановления национальной федерации, правильность этих шагов отражается и на результатах. Россияне уже завоевали больше медалей, чем на прошлом чемпионате мира в Пекине. Результаты работы видны здесь, в Найроби [на юношеском чемпионате мира], на европейской арене», — сказал Коу.

Также глава международной федерации отметил, что турнир в Лондоне организован великолепно, что нашло свое отражение как в числе проданных билетов, так и в результатах атлетов.

«Я не могу вспомнить, когда турнир был настолько соревновательным. Присутствовала настоящая соревновательная среда, в особенности обращают на себя молодые таланты, мы увидели победы многих из них», — отметил он.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что, по его мнению, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рискует здоровьем и жизнями российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
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