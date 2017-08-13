Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

Чемпионом мира стал колумбиец Эйдер Аревало, который преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 53 секунды, установив национальный рекорд. 18-летний Широбоков на финише показал время 1 час 18 минут 55 секунд. Бронзу завоевал бразилец Кайо Бонфим, также установивший национальный рекорд (1:19.04). Чемпионат мира в Лондоне стал для Широбокова дебютным на взрослом уровне. В 2015 году он одержал победу на чемпионате мира среди юношей в Колумбии на дистанции 10 км.

«Я сегодня выложился по максимуму, мне немного не хватило для того, чтобы стать первым, — сказал Широбоков. — Но для меня, юниора, и серебро чемпионата мира — это нечто. Я боролся до конца, но, как видите, пришел вторым. У меня на финише не было разочарования от того, что не догнал своего соперника, только радость».

«До последних метров непонятно было, как все выйдет в итоге, то один, то второй выходили вперед. Я все время находился в полной готовности и не мог передохнуть. У меня была тактика — быть в лидирующей группе и не выходить вперед, а после определенного километра нужно было попытаться уйти. Думал, это будет после 18−19 км, но пришлось отрываться раньше», — подытожил спортсмен.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Франции (3−0−1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.