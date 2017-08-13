Россиянин Широбоков завоевал серебро ЧМ в спортивной ходьбе на 20 км

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Сергей Широбоков, ставший вторым в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате мира в Лондоне, после финиша признался журналистам, что не испытывает разочарования от того, что не сумел стать первым.