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13 августа 2017, 17:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Широбоков завоевал серебро ЧМ в спортивной ходьбе на 20 км

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Широбоков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Он стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Увеличить
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Широбоков стал пятым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.
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Новости Легкой атлетики

Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Сергей Широбоков, ставший вторым в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате мира в Лондоне, после финиша признался журналистам, что не испытывает разочарования от того, что не сумел стать первым.
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Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

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