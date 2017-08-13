Женская ходьба на 50 км. В аду выжили четверо

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Это был, пожалуй, самый красивый турнир по спортивной ходьбе за последние годы. Двухкилометровый круг, проложенный по удивительному парку Сент Джеймс. Идеальное ласковое солнце, зеленые лужайки, в пруде плавают откормленные местные утки, а с другой стороны на трассу смотрит величественный Букингемский дворец. Впервые организаторы объединили все дисциплины ходьбы в один день. «Праздник ходоков», как его тут назвали, стартовал в 7.45 утра дистанцией 50 км, а сразу после нее должны состояться и два захода на 20 км у мужчин и женщин. Для зрителей такая схема гораздо предпочтительнее, чем старая, когда ходьба на чемпионатах растягивалась на два-три дня.

Тут можно не торопиться к началу, спокойно насладиться красотами парка и достопримечательностей, перекусить, и при этом ничего не упустить в происходящем на трассе. Ходоки же быстро рассеялись по двухкилометровому кругу, в соответствие с выбранным темпом. Вскоре разрывы выросли до круга и более, и без помощи диктора вычислить лидера тут стало непросто. Мужчины, женщины, претенденты на пьедестал и еле бредущие уже к середине дистанции аутсайдеры… Все смешалось на трассе.

МЕНЬШЕ ВСЕХ ПОВЕЗЛО АМЕРИКАНКЕ

Присутствие женщин праздника не испортило, скорее наоборот. Агрессивная техника Инес Энрикес выделялась даже на фоне мужчин. Одного из них ей в итоге даже удалось обойти. Китаянки позади шли вполне достойно и видимых страданий не показывали. Мощная американка Барнетт с татуировками, экзотичная девушка из Бразилии с пышной прической… В общем, все классические элементы финала чемпионата мира здесь присутствовали.

ЧП случилось примерно на 10-километровой отметке, когда судьи за нарушение техники ходьбы сняли с дистанции одну из фаворитов — 39-летнюю американку Эрин Тэлкотт. Та не скрывала своего возмущения:

— Я очень разочарована, — заявила Тэлкотт. — Я прекрасно себя чувствовала и была готова к этой дистанции. Не понимаю вопроса, нужна ли женская ходьба на 50 км в программе. Почему мужчины могут соревноваться в той дисциплине, которая у них лучше получается, а я — нет? Я нормально хожу и 20 км, но на 50 км я сильнее. Мы все должны иметь равные возможности.

Конфуз заключался в том, что после ухода Тэлкотт с трассы участниц осталось только шестеро. То есть медаль должна была получить каждая вторая из финишировавших. Это самый низкий уровень конкуренции за всю новейшую историю чемпионатов мира. И винить в этом стоит даже не кошмарную длину дистанции, а международную федерацию (ИААФ). Ничего такого уж страшного в женской ходьбе на 50 км, как мы убедились, нет. Извести ИААФ участниц о готовящемся дебюте их дисциплины не за две недели до старта, а хотя бы за несколько месяцев — и участниц было бы гораздо больше. Нужны ли они на чемпионате мира в принципе — другой вопрос. Но в таком виде все происходящее больше напоминает «Денискины рассказы», где герой занял третье место в стиле батерфляй из трех возможных.

Пока девушки шли по трассе вперемешку с мужчинами, их немногочисленность особенно не бросалась в глаза. Но как только француз Йохан Диниз финишировал с флагом, а остальные его соперники один за другим добирались до финиша, убожество женского захода стало очевидно. До финиша в итоге добрались всего четыре (!) участницы, каждая из которых установила рекорд своего континента, а победительница Энрикес — мировой. Больше всего хотелось посочувствовать американке Барнетт, которая в этой компании осталась четвертой. Стать вообще единственной финишировавшей участницей в своей дисциплине, которая осталась без медали — это «сильно».

ЭНРИКЕС: ХОЧУ ПРОЙТИ 50 КМ НА ИГРАХ В ТОКИО

— Я очень рада, что удалось победить и установить мировой рекорд, — сказала после финиша Энрикес. — Это был исторический день. Наш вид впервые вошел в программу чемпионатов мира, это фантастика!

— Вам уже 37 лет. У вас еще остается надежда когда-нибудь выступить на Олимпийских играх?

— Конечно. Я очень хотела бы преодолеть эту дистанцию на Играх в Токио. Мне кажется, после великолепного турнира в Лондоне можно на это надеяться.

— Вас не смущало, что стартовать пришлось вместе с мужчинами? Для вас предпочтительнее был бы отдельный заход, как на дистанции 20 км?

— Вообще, я не против того, чтобы идти по трассе вместе с мужчинами. Я и раньше участвовала в смешанных соревнованиях. У нас достаточный разрыв в результатах, чтобы не мешать друг другу.

— Вы узнали о включении вашей дистанции в программу чемпионата мира буквально за две недели до старта. Если бы не это, могли бы подготовиться еще лучше?

— Я не скажу ни «да», ни «нет». Дело в том, что я всегда готовилась именно к 50 км. И тренировалась независимо от того, что решат в международной федерации. Конечно, я старалась быть на позитиве и до последнего надеяться на лучшее. Но в любом случае, свою дистанцию я не оставлю.

— Ваш новый мировой рекорд составляет четыре часа и пять минут. Реально разменять четыре часа?

— Думаю, да. Это будет очень непросто, но вполне возможно. Особенно, если конкуренция возрастет.