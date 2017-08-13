Китаянка Ян Цзяюй стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 км
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Китаянка Ян Цзяюй завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Лондоне.
Китаянка показала результат 1 час 26 минут 18 секунды. Второе место заняла мексиканка Мария Гонсалес (1:26.19). Третьей стала итальянка Антонелла Пальмизано (1:26.36).
Россиянка Клавдия Афанасьева, выступавшая под нейтральным флагом, была дисквалифицирована после часа ходьбы.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (9 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых медалей), второе место занимают кенийцы (3−1−4), третье — французы (3−0−1).
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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