Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМ
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Клавдия Афанасьева, выступающая под нейтральным флагом, была дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
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Афанасьева получила третье предупреждение после часа ходьбы. Соревнования продолжаются.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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