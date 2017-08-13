Мария Ласицкене: Обиду за пропуск олимпийского сезона забыть невозможно

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— Сегодня вечеринка для атлетов, а вы через пару часов уже улетаете на следующий старт. Никаких сожалений?

— Абсолютно. Была бы возможность — мы с удовольствием сходили поужинать и потанцевать. Не получается — никаких расстройств. Старт в Польше был запланирован давно.

— Но вечернее платье на случай возможного приема с собой возите?

— Сюда не взяла ничего. Меня расстраивала погода в Лондоне, я знала, что здесь очень холодно, поэтому «гражданскую» одежду почти не брала.

— Дарья Клишина после серебра не спала вообще. У вас получилось?

— Да! Уснула на удивление хорошо. У меня выворачивало ноги, в голове все случившееся прокатывалось и прокатывалось. Но «вырубило» быстро.

— Что значит «выворачивало ноги»?

— Когда я полностью выкладываюсь, приходится расплачиваться таким эффектом. От работы болят ноги, поясница. Но это — хороший знак. Значит, организм работал по полной. Удивляет, что при этом так здорово уснула.

— Наверное, слишком много сил оставили.

— Особенно эмоциональных. И только после финала наступило небольшое расслабление. Ведь это дня ждали все! К нему мы шли, ради него готовились. Все вокруг говорили об этом финале, писали.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ФОРМА НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ПРЕДАТЕЛИ

— И вам лично тоже?

— Да, писали: «Маша, не подведи». А после финала я, наконец, отпустила все это.

— Вы хоть и говорили, что старались не взваливать на себя этот груз ответственности, — абстрагироваться от этого полностью было невозможно?

— Вы правы. Но тут я и сама виновата. Этими победами поставила себя в такое положение и некоторые стали воспринимать мое первое место на чемпионате мира, как должное. Не все люди понимают, что это — особенный старт. Не коммерция. Тут совсем другие атмосфера, ощущения, мандраж и ответственность.

А от меня все равно не ждали ничего, кроме победы. Это непросто. Я старалась все пропускать мимо ушей, ничего не читать, но временами что-то все равно попадалось. Понимала, что подводить не могу, но и загружать себя этим тоже было нельзя.

— Поздравлений много получили?

— Да. Получаю много личных сообщений и приятных слов в соцсетях. Люди отмечают меня на фотографиях, и я вижу, что они за меня болели. В том числе, иностранцы. Это действительно приятно.

— Комментарии в соцсетях, выходит, читаете?

— Да. Но только хорошие (смеется). А то некоторые такое могут написать, что настроения весь день не будет. На личные сообщения я отвечаю всем обязательно, а вот в комментариях физически не успею. Но какой-то пост благодарности будет обязательно.

— Злые комментарии связаны с нейтральным статусом?

— В основном. Хотя мы же сами не получаем никакого удовольствия от этого всего. Просто вставлены в такие рамки. Тем не менее, нельзя же теперь спортсменам губить свою карьеру. Все-таки — это наша жизнь. Пока приходится выступать в нейтральной форме, но это совсем не значит будто бы мы предатели.

ВО ВРЕМЯ ФИНАЛА ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС ГОВОРИЛ: «НЕ ОТДАМ»!

— Утром перед стартом трясло больше обычного?

— Были моменты. Скорее даже — нападки. Приходилось отвлекаться. Я слушала музыку, звонила маме, но полностью уйти от этого было невозможно. Это сидит глубоко внутри.

В секторе тоже был мандраж. Тряслись коленки и руки. Ощущалась энергия стадиона. Когда 60 тысяч человек в одну секунду начинают кричать — это что-то с чем-то. И когда замолкают — тоже.

— Не напрягало, что после 1,95 м высоты поднимали всегда по 2 см?

— На чемпионатах мира для зрелищности постоянно так делают. Чтобы растянуть нам удовольствие. Хотя я этого не люблю. 1,90 — 1,95 — 2,00 м — для меня оптимальная раскладка.

— Почему тогда не пропускали какие-то высоты?

— На чемпионате мира я не хотела рисковать. Была опасность пересидеть. Опыт есть, но прыгать все подряд — надежнее. Вот пропустила бы я 1,99 м — и что было бы потом? Никто не знает. Но эта неудачная попытка заставила меня разозлиться по полной программе.

— Хотя бы на мгновение проскочила мысль: «А вдруг не получится»?

— Нет! Только злость. Внутренний голос говорил: «Не отдам! Что хотите делайте, но я эту победу не отдам»!

— Нынешнее золото тяжелее пекинского?

— В разы. Туда мы ехали на первый чемпионат мира. Все было здорово и интересно. Мандраж, конечно, тоже был, но сейчас, когда все ждали только золота, пришлось сложнее. Да и вся эта двухгодичная история накладывала отпечаток. Тем оно дороже!

ЖИВУ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

— Чувствуете, что у соперниц накапливается большая спортивная злость из-за ваших постоянных побед?

— Она есть и должна быть у них. Мы ею питаемся. Но я убеждена, что Камила и Юля поздравляли меня искренне. Я за них тоже очень рада. Они серьезно поддевали меня. У нас здоровая конкуренция, а это я люблю. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

— Знаете ли вы, сколько у вас уже побед в этом сезоне?

— Да. Но я не считаю их, просто мне постоянно об этом все вокруг напоминают.

— Принципиально довести сезон до абсолютно беспроигрышного?

— Могу сказать, что я не должна снижать планку. Все-таки быть двукратной чемпионкой мира — это большая ответственность. Я должна держать уровень. И из этого груза я буду брать только положительное.

— Горечь за прошлый сезон этими победами подслащена достаточно для того, чтобы совсем забыть о нем?

— Обиду за олимпийский сезон не перекрыть никак. Это невозможно. Другое дело, что я совсем не думаю об этом. Живу сегодняшним днем.

— Вы — первая двукратная чемпионка мира в российских прыжках. Для вас это что-то значит?

— Я счастлива, что мы с тренером Геннадием Гариковичем Габриляном вместе дошли до этого.

— В истории еще не было трехкратных чемпионов мира по прыжкам в высоту. Мотивация?

— Рано об этом думать. Послезавтра прыгаем в Варшаве. Все мысли сейчас только о нем!