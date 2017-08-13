Португалка Энрикес победила на ЧМ-2017 в ходьбе на 50 км с мировым рекордом
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Португалка Инес Энрикес завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Лондоне.
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Энрикес показала результат 4 часа 5 минут 56 секунд, что является новым мировым рекордом.
Женская ходьба на 50 км впервые проходит в рамках чемпионата мира по легкой атлетике. Решение о включении этой дисциплины в программу мирового первенства в Лондоне было принято в июле.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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