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13 августа 2017, 13:48 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Француз Йоанн Дини завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Лондоне.

39-летний атлет преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд установив рекорд чемпионатов мира. Увеличить
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Дини преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд, установив рекорд чемпионатов мира. Российские спортсмены не принимали участия в этом виде.

39-летний Дини является серебряным призером чемпионата мира 2007 года и трехкратным чемпионом Европы (2006, 2010, 2014).

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Франции (3−0−1).

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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