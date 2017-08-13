Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Француз Йоанн Дини завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Лондоне.
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Дини преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд, установив рекорд чемпионатов мира. Российские спортсмены не принимали участия в этом виде.
39-летний Дини является серебряным призером чемпионата мира 2007 года и трехкратным чемпионом Европы (2006, 2010, 2014).
В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Франции (3−0−1).
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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