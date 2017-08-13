Болт: артист или пациент?
Травма Усэйна Болта в последнем в карьере забеге могла быть результатом ошибки спортсмена, тренеров и попыткой вызвать жалость у публики.
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Упав на дорожку лондонского стадиона на четвертом этапе эстафеты 4×100 метров, величайший спринтер в истории спорта демонстрировал трибунам зверскую боль и адское разочарование. Стюарты даже выкатили на трассу инвалидную коляску, планируя увести 30-летнего ямайца со стадиона, если он не сможет передвигаться самостоятельно. К счастью, Болт сумел справиться и с горем, и с болью — если такие чувства в этот момент у него действительно были — и покинул арену на своих золотоносных двоих, направившись прямиком к врачам. В последствие было заявлено, что причиной инцидента стал мышечный спазм
Случившиеся субботним вечером в Лондоне живо напомнило финал стометровки на чемпионате мира 2011 года. Тогда публика тоже приготовилась восхищаться великим и непобедимым, а вместо этого стала свидетелем фальстарта чемпиона и победы юного Йохана Блэйка. Правда, тогда у Болта еще был шанс исправиться — через несколько дней после того провала он выиграл 200-метровку, да еще и с мировым рекордом. Сейчас изменить впечатление уже невозможно — спринтерская программа чемпионата мира в Лондоне завершена, как и грандиозная карьера Усэйна. Если конечно, близкие не уговорят его быстрейшество передумать уходить на пенсию, потерпеть еще чуток и подзаработать еще деньжат.
ТАЛАНТ ДАЕТ СБОЙ
Всем известно, что истинные артисты питаются эмоциями публики. Какого рода эти флюиды — обожание, ненависть или сопереживание — не так уж и важно. Вот и один из главных шоуменов большого спорта Усэйн Болт, фактически провалив главный турнир сезона, сумел в последний момент выкрутиться, вызвав не только жалость («да, время старичка уже ушло»), но и более яркую реакцию («ах, если бы он не упал»). Очевидно, что Болт был не готов к этому чемпионату мира должным образом — после триумфа на Олимпиаде в Рио он фактически не выступал и как обычно делал ставку на свой выдающийся организм и сказочный талант. Но возраст в спринтерском беге — это не шутки, кроме того, обстоятельства явно складывались не в пользу Усэйна.
В финале стометровки, где Болт финишировал третьим вслед за допингером Джастином Гэтлином и Кристаном Коулмэном, он проспал старт, свалив все потом на неудачные колодки. Конечно, для любого другого спринтера медаль чемпионата мира была бы огромным успехом, но не для великого ямайца. А в финале эстафеты 4×100 метров Усэйн и его напарники изначально имели не много шансов. Из золотого состава эстафет ЧМ-2015 и ОИ-2016 в Лондоне бежали только Болт и Блэйк. На первом этапе Ямайка вообще выставила барьериста Омара Маклауда (того самого, что обогнал Сергея Шубенкова). Конечно, в прошлом году Маклауд выбежал из 10 секунд на «гладкой стометровке», но все же он готовил к нынешнему турниру в первую очередь барьеры.
Ямайцы могли надеяться только на ошибки соперников при передаче эстафеты, но этого не случилось. Постановка же Болта на последний этап во многом преследовала не практические, а ритуальные цели. И, если он и вправду переохладил мышцы, то это произошло именно
УМЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЬ
Конечно, это было бы слишком — подозревать одного из величайших спортсменов всех времен и народов в симуляции. Скорее всего, травма была на самом деле — и слава богу, что дело обошлось спазмом, а не разрывом мышц и связок, что неоднократно случалось на дорожке с другими спринтерами. Однако здесь могло сработать и подсознание — ведь в итоге Болт удивительным образом заставил публику пережить новые эмоции, отличные от тех, что бушевали после финиша стометровки, когда Гэтлин вставал перед ямайцем на колени. Именно лежащего на дорожке Болта, а не победителей забега показывали камеры в первые минуты после финиша.
Конечно, Усэйн со своим заключительным стартом в карьере в любом случае был бы главной персоной этой эстафеты. Но все же корчащийся от боли гений спринта с точки зрения драматургии намного предпочтительнее вышедшего в тираж
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