Болт: артист или пациент?

Упав на дорожку лондонского стадиона на четвертом этапе эстафеты 4×100 метров, величайший спринтер в истории спорта демонстрировал трибунам зверскую боль и адское разочарование. Стюарты даже выкатили на трассу инвалидную коляску, планируя увести 30-летнего ямайца со стадиона, если он не сможет передвигаться самостоятельно. К счастью, Болт сумел справиться и с горем, и с болью — если такие чувства в этот момент у него действительно были — и покинул арену на своих золотоносных двоих, направившись прямиком к врачам. В последствие было заявлено, что причиной инцидента стал мышечный спазм из-за холодной лондонской погоды.

Случившиеся субботним вечером в Лондоне живо напомнило финал стометровки на чемпионате мира 2011 года. Тогда публика тоже приготовилась восхищаться великим и непобедимым, а вместо этого стала свидетелем фальстарта чемпиона и победы юного Йохана Блэйка. Правда, тогда у Болта еще был шанс исправиться — через несколько дней после того провала он выиграл 200-метровку, да еще и с мировым рекордом. Сейчас изменить впечатление уже невозможно — спринтерская программа чемпионата мира в Лондоне завершена, как и грандиозная карьера Усэйна. Если конечно, близкие не уговорят его быстрейшество передумать уходить на пенсию, потерпеть еще чуток и подзаработать еще деньжат.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">4x100m ♂ <a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a><br>➊º ★GBR★ 37"47 WL y PB para marca ➌º país Hª<br>➋º USA 37"52<br>➌º JPN 38"04<br>DNF JAM Se lesiona Bolt<a href="https://t.co/d3HYgRxlXv">pic.twitter.com/d3HYgRxlXv</a></p>— • JOAQUÍN CARMONA • (@JOKIN4318) <a href="https://twitter.com/JOKIN4318/status/896478867044659205">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТАЛАНТ ДАЕТ СБОЙ

Всем известно, что истинные артисты питаются эмоциями публики. Какого рода эти флюиды — обожание, ненависть или сопереживание — не так уж и важно. Вот и один из главных шоуменов большого спорта Усэйн Болт, фактически провалив главный турнир сезона, сумел в последний момент выкрутиться, вызвав не только жалость («да, время старичка уже ушло»), но и более яркую реакцию («ах, если бы он не упал»). Очевидно, что Болт был не готов к этому чемпионату мира должным образом — после триумфа на Олимпиаде в Рио он фактически не выступал и как обычно делал ставку на свой выдающийся организм и сказочный талант. Но возраст в спринтерском беге — это не шутки, кроме того, обстоятельства явно складывались не в пользу Усэйна.

В финале стометровки, где Болт финишировал третьим вслед за допингером Джастином Гэтлином и Кристаном Коулмэном, он проспал старт, свалив все потом на неудачные колодки. Конечно, для любого другого спринтера медаль чемпионата мира была бы огромным успехом, но не для великого ямайца. А в финале эстафеты 4×100 метров Усэйн и его напарники изначально имели не много шансов. Из золотого состава эстафет ЧМ-2015 и ОИ-2016 в Лондоне бежали только Болт и Блэйк. На первом этапе Ямайка вообще выставила барьериста Омара Маклауда (того самого, что обогнал Сергея Шубенкова). Конечно, в прошлом году Маклауд выбежал из 10 секунд на «гладкой стометровке», но все же он готовил к нынешнему турниру в первую очередь барьеры.

Ямайцы могли надеяться только на ошибки соперников при передаче эстафеты, но этого не случилось. Постановка же Болта на последний этап во многом преследовала не практические, а ритуальные цели. И, если он и вправду переохладил мышцы, то это произошло именно из-за длительного ожидания. Хотя не совсем понятно, как спортсмен такого уровня может допустить подобный просчет. Как бы то ни было, после первых же шагов на четвертом этапе стало понятно, что Усэйн не сможет догнать ни Кристана Коулмэна, ни британца Нитанила Митчела-Блейка. Перед «молниеносным» открывалась верная перспектива еще одного третьего места. И тут звездный ямаец захромал…

УМЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЬ

Конечно, это было бы слишком — подозревать одного из величайших спортсменов всех времен и народов в симуляции. Скорее всего, травма была на самом деле — и слава богу, что дело обошлось спазмом, а не разрывом мышц и связок, что неоднократно случалось на дорожке с другими спринтерами. Однако здесь могло сработать и подсознание — ведь в итоге Болт удивительным образом заставил публику пережить новые эмоции, отличные от тех, что бушевали после финиша стометровки, когда Гэтлин вставал перед ямайцем на колени. Именно лежащего на дорожке Болта, а не победителей забега показывали камеры в первые минуты после финиша.