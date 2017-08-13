«Грустное прощание Болта»
Ямайский спринтер Усэйн Болт не смог завершить последнюю гонку в своей профессиональной карьере — эстафету 4×100 м. «СЭ» изучил, как зарубежные коллеги попрощались с великим спортсменом.
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THE TELEGRAPH (Великобритания): «У СУДЬБЫ БЫЛИ НА БОЛТА СВОИ ПЛАНЫ»
— Кадры как финишер нашей команды (сборной Великобритании. — Прим. «СЭ») прыгает от счастья, а великий Усэйн Болт в это время корчится от боли кажутся невероятными. Но именно они останутся в истории. Нечасто даже самое непредсказумое соревнование заканчивается на такой неожиданной и эмоциональной ноте. Болт должен был поставить на этом турнире красивую точку в своей карьере: еще одна золотая медаль великого шоумена. У судьбы были на это свои планы, у британской команды — тоже.
MARCA (Испания): «БОЛЕЗНЕННЫЙ ФИНАЛ БОЛТА»
— Болт получил эстафетную палочку из рук Блэйка. Команда Ямайки была третьей позади удивительно быстрой Великобритании и квартета из США, до которого Болту было рукой подать. Великий спринтер начал свою погоню и, казалось, вполне успешно. Публика начала отмерять 41 шаг, за который длинноногий мастер преодолевает дистанцию… Шаг, второй, третий… Но на 20-м
LA GAZZETTA DELLO SPORT (Италия): «СПЛОШНОЕ НЕВЕЗЕНИЕ»
— До этого момента травмы обходили великого Болта во время больших соревнований. В 2010-м, уже будучи олимпийским чемпионом и чемпионом мира
NEW YORK TIMES (США): «ГРИМАСА ФОРТУНЫ»
— Самый громкий крик раздался этим субботнем вечером над Олмпийским стадионом в Лондоне. Так не кричали, будь то от счастья или от горя, ни во время Игр-2012, ни на этом чемпионате мира. На дорожке, уткнувшись в свои руки, лежал самый быстрый, но в этот момент самый беспомощный человек на планете. Усэйн Болт. Тот, в кого верили, тот, ради кого пришли на стадион, тот, за которого бежала вся команда Ямайки, просто лежал и плакал. Он рухнул на дорожку внезапно, знаменитый великан начал было догонять соперников, но рухнул, как подкошенный. На прощальном для себя чемпионате мира он должен был стать двукратным чемпионом, а в итоге не сумел завоевать ни одного золота.
L'EQUIPE (Франция): «НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ»
— Едва ли в начале турнира
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