Врач сборной Ямайки по лёгкой атлетике сообщил диагноз Болта

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По этой причине Болт не смог завершить забег, который был последним в его карьере.

«У Усэйна случилась судорога левого подколенного сухожилия. Но большая боль — это разочарование от незавершённого забега. Последние три недели для него были очень тяжелыми. Но мы все надеемся на лучшее», — приводит слова врача сборной Ямайки Кевина Джонса IAAF.org.