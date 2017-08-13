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13 августа 2017, 10:58 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Врач сборной Ямайки по лёгкой атлетике сообщил диагноз Болта

У ямайского спринтера Усэйна Болта во время эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, случилась судорога в левой ноге.

У ямайского спринтера <span class=error>Усэйна</span> Болта во время эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике который проходит в Лондоне случилась судорога в левой ноге. Увеличить
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По этой причине Болт не смог завершить забег, который был последним в его карьере.

«У Усэйна случилась судорога левого подколенного сухожилия. Но большая боль — это разочарование от незавершённого забега. Последние три недели для него были очень тяжелыми. Но мы все надеемся на лучшее», — приводит слова врача сборной Ямайки Кевина Джонса IAAF.org.
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