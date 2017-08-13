Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне

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Сама Ласицкене призналась, что предпочла бы, стоя на пьедестале почета, слышать в честь своей победы гимн России, а не Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене, не проигравшая в текущем сезоне ни одного старта, на чемпионате мира стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра, сумев взять ее с первой попытки. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая личный рекорд. Бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99), показавшая свой лучший результат в сезоне.

Ласицкене не считает свою победу закономерной

«Я не считаю, что победила здесь закономерно, — заявила Ласицкене. — По ходу соревнования я вела себя сдержанно, так как мне нужны были эмоции продолжать борьбу на следующих высотах. Почему не взяла с первой попытки 1,99? Потому что дурочкой оказалась, потом пришлось исправляться».

Россиянка в Лондоне сумела защитить также титул чемпионки мира, впервые завоеванный в августе 2015 года в Пекине. «Если сравнивать золото чемпионата мира в Пекине и награды высшего достоинства Лондона, то вторая медаль далась мне гораздо тяжелее, — отметила Ласицкене. — Почему? Во-первых, из-за условий, в которые нас поставили. Во- вторых, на меня давила огромная ответственность, когда приезжаешь защищать свой титул».

«Это тоже определенный груз, на тебя обращено внимание болельщиков, прессы, остальных людей. Все хотят, ждут от тебя победы, а ты так боишься их разочаровать. Поэтому все это очень сильно давит», — призналась спортсменка.

Российские легкоатлеты на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF вынуждены выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Согласно регламенту IAAF, в случае победы нейтральных спортсменов на чемпионате мира, на торжественной церемонии награждения должен играть не гимн России, а гимн IAAF.

«Мне сегодня очень хотелось услышать гимн своей страны, но у нас все впереди. Я не буду тратить на обсуждение этой темы свои силы. И так уже много на это потрачено, результат есть, и это главное», — считает спортсменка.

Гордость страны и тренера

Личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, с начала летнего сезона взявший паузу в общении с журналистами, после победы своей подопечной на чемпионате мира на две минуты прервал свое молчание.

«Как мне удалось подвести Машу к таким высотам? Это не является ни для кого из специалистов секретом, все тренеры знакомы с моей методикой. Я очень рад, что моя методика подходит моей ученице. Я горжусь Марией» — признался тренер.

Испытывает большое чувство гордости за спортсменку и вице-премьер РФ Виталий Мутко. «Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон — это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль», — заявил Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, признался ТАСС, что был абсолютно уверен в победе Ласицкене даже в тот момент, когда она после первой неудачной попытки на высоте 1,99 временно откатилась на третье место. «Маша была целый год непререкаемым лидером, а на главном старте сезона вновь доказала свою силу. Защитить звание чемпионки мира — дорого стоит», — считает Борзаковский.

«Екнуло ли у меня внутри, когда Маша не взяла с первой попытки 1,99, а ее двум соперницам это удалось? Нисколечко, видно было, что Мария настроена здесь на высокий результат, что в последующих попытках блестяще доказала», — сказал главный тренер.

Драма Болта

Самым драматичным эпизодом предпоследнего дня чемпионата мира в Лондоне стал последний в карьере забег ямайского спринтера Усэйна Болта, который на заключительном этапе эстафеты 4×100 метров не смог финишировать, получив травму левого бедра. По словам врача сборной Ямайки Кевина Джонса, Болт не смог финишировать из-за судороги в левом бедре. «Болт сейчас больше разочарован тем, что его команда проиграла. Знаете, последние три недели были для него очень тяжелыми, будем надеяться на лучшее», — сказал Джонс.

Ранее Болт объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании в составе Чиджинду Уджа, Адама Джемили, Дэниела Талбота и Нетаниэля Митчелла-Блэйка, установив лучший результат сезона в мире — 37,47 секунды. Британцы впервые в истории чемпионатов мира победили данном виде программы. Второе место заняла американская четверка, бронзовыми призерами стали японцы (38,04).

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В женской эстафете 4×100 метров победу одержали американские спортсменки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи, девушки показали лучший результат сезона в мире, пробежав за 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье — команда Ямайки (42,19). Американка Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.

За день до конца чемпионата в общекомандном зачете турнира в Лондоне лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.