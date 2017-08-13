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13 августа 2017, 10:27 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Гэтлин: Судорога у Болта во время эстафеты на ЧМ произошла из-за холода

Судорога ноги у восьмикратного олимпийского чемпиона ямайского спринтера Усэйна Болта, который из-за этого не смог финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, произошла из-за холодной погоды, считает американский бегун Джастин Гэтлин.

Судорога ноги у восьмикратного олимпийского чемпиона ямайского спринтера <span class=error>Усэйна</span> Болта который <nobr>из-за </nobr>этого не смог финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне произошла <nobr>из-за </nobr>холодной погоды считает американский бегун <span class=error>Джастин</span> <span class=error>Гэтлин</span>. Увеличить
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Болт, который до этого старта заявлял, что испытывает «легкую боль», бежал в эстафете на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой внезапно захромал, остановился и упал на дорожку. В итоге 30-летний ямаец так и не смог финишировать. Впоследствии в релизе пресс-службы турнира со ссылкой на врача сборной Ямайки Кевина Джонса сообщалось, что у Болта была судорога в мышце задней поверхности левого бедра.

«В разминочной зоне присутствовал прохладный ветерок, но условия были одинаковыми для всех. Мне жаль, что Болт получил эту травму. Он по-прежнему лучший в мире. Я понимаю, что нам сразу нужно быть готовыми, но я думаю, что мы сняли одежку слишком рано. Здесь немного холодно, так что я думаю, вот откуда пришла судорога», — сказал Гэтлин журналистам.

Гэтлин выразил уверенность, что Болт вернется в профессиональный спорт. До турнира ямаец заявил, что этот чемпионат мира будет для него последним стартом в карьере.

«Это была его прощальная гонка, и мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что он скоро восстановится. Я готов поспорить на миллион долларов, Болт вернется через пару лет. Он будет готов, у него есть страсть к спорту. Он любит фанатов, а они любят его. Он слишком сильно любит спорт, чтобы уйти из него. Болт — шоумен», — отметил американец.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании, американцы — серебряные призеры. На третьем месте команда Японии. Гэтлин принял участие в эстафетном забеге. Ранее на турнире он стал чемпионом на стометровке. Болт в том забеге показал третий результат.
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