Гэтлин: Судорога у Болта во время эстафеты на ЧМ произошла из-за холода
Судорога ноги у восьмикратного олимпийского чемпиона ямайского спринтера Усэйна Болта, который
из-за этого не смог финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, произошла из-за холодной погоды, считает американский бегун Джастин Гэтлин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Болт, который до этого старта заявлял, что испытывает «легкую боль», бежал в эстафете на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой внезапно захромал, остановился и упал на дорожку. В итоге 30-летний ямаец так и не смог финишировать. Впоследствии в релизе
«В разминочной зоне присутствовал прохладный ветерок, но условия были одинаковыми для всех. Мне жаль, что Болт получил эту травму. Он
Гэтлин выразил уверенность, что Болт вернется в профессиональный спорт. До турнира ямаец заявил, что этот чемпионат мира будет для него последним стартом в карьере.
«Это была его прощальная гонка, и мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что он скоро восстановится. Я готов поспорить на миллион долларов, Болт вернется через пару лет. Он будет готов, у него есть страсть к спорту. Он любит фанатов, а они любят его. Он слишком сильно любит спорт, чтобы уйти из него. Болт — шоумен», — отметил американец.
Победу в эстафете одержала сборная Великобритании, американцы — серебряные призеры. На третьем месте команда Японии. Гэтлин принял участие в эстафетном забеге. Ранее на турнире он стал чемпионом на стометровке. Болт в том забеге показал третий результат.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter