Драма в финале ЧМ: Болт закончил карьеру падением
Самый знаменитый спринтер планеты Усэйн Болт получил травму ноги и остался медалей в своем заключительном забеге — эстафете 4×100 метров.
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В субботу вечером на Олимпийском стадионе в Лондоне величайший легкоатлет современности, действующий рекордсмен мира Усэйн Болт провел свой заключительный старт. В эстафете 4×100 м Болт, стартовавший на последнем этапе в составе сборной Ямайки, захромал и не сумел добежать до финиша
ВЫЖЖЕНАЯ ЗЕМЛЯ
В последний соревновательный день своей жизни Болт был очень занят. Ямайцы решили использовать живую легенду по полной программе — и впервые чуть ли не за всю его карьеру поставили Болта в утренний предварительный забег. Трое новичков на начальных этапах заставили Усэйна понервничать, передав ему эстафету чуть позади сборных Франции и Китая. Но с главной задачей — не потерять палочку — «зеленые» ямайцы справились, а Болт на финише сделал свое дело. Так сборная Ямайки выбралась в финал, а Усэйн оказался в одном шаге от спортивной пенсии.
Нет нужды говорить, что этим историческим вечером Олимпийский стадион был забит до отказа. С приближением эстафетного финала, все внутреннее пространство трибун стало напоминать выжженную землю. Даже дисциплинированные британские волонтеры побросали все дела, чтобы хоть одним глазком посмотреть на Болта. Люди сидели на ступеньках, стояли в проходах в такой тесноте, что было трудно дышать. Собственно, они почти и не дышали. Ведь на дорожке творилось настоящее чудо.
СТАДИОН НЕ ОЦЕНИЛ ДРАМУ БОЛТА
Собственно, Болт уже не мог никого подвести. Каждый из десятков тысяч зрителей и даже тройка его напарников по команде будет рассказывать внукам, что видел этот бег. Пусть даже пробежал Усэйн в финале буквально пару метров, а потом упал на дорожку, скорчившись от боли. Болт уедет из Лондона с травмой и без золота — но это уже ничего не значит. Он с самого начала своей карьеры заявлял, что ставит цель стать легендой. И он ей стал — независимо от результатов на финише.
К этому финалу сборная Ямайки усилилась двумя чемпионами мира — победителем барьерного спринта на этом чемпионате Омаром Маклаудом и Йоханом Блэйком. На представлении команд на фамилии Болта стадион зашелся в истерике. Чемпиону миру на стометровке американцу Джастину Гэтлину, наоборот, досталось возмущенное «бу». Болт выглядел чуть уставшим, но очевидно кайфовал от момента. Словно с его плеч свалилась огромная гора под названием «спорт».
К передаче на заключительный этап трое ямайских парней справились с главной задачей — не потерять палочку. Усэйн отправился на дистанцию почти одновременно с лидерами — сборными США и Великобритании. Но уже с первых шагов стал отставать, а затем упал на дорожку, держась за заднюю поверхность бедра. Стадион не оценил эту драму по достоинству, так как местная команда неожиданно выиграла золото. Английские парни скакали от счастья, пока Болт
Такого не мог ожидать никто.
ПОЧЕМУ БОЛТ НЕ СВОБОДЕН
На самом деле, Болту очень непросто живется. По всему миру, хоть в отеле, хоть на вечеринке, его выслеживает группа фанатов. Специальный человек бродит за Усэйном только для того, чтобы фотографировать с ним рядом всех желающих. Никаких селфи и прочей импровизации! Болт не свободен почти ни в чем. Он не может просто купить в магазине понравившуюся футболку. Не может пойти в соседний бар посидеть с друзьями. Не может даже толком насладиться заработанными миллионами. Его жизнь проходит на стадионе и за высокими заборами элитного жилья. И после ухода из спорта в этом плане мало что изменится. У Болта не станет тренировок — но и свободы при этом не появится. Слишком сильно любит его мир.
Пожалуй, столь яркой звезды в легкой атлетике не было за всю историю. Из спринтеров, мало кому удалось обойти подозрения в допинге. Представители остальных дисциплин интересны, прежде всего, своим соотечественникам. Даже финальный забег на официальных турнирах в исполнении местной звезды Мо Фара и близко не сравнится по накалу с уходом Болта. Фара и Болт проиграли почти одновременно, только британцу удалось зацепить хотя бы серебряную медаль. Но драматичный финал карьеры Болта запомнится миру даже сильнее, чем если бы он увез из Лондона две свои дежурные золотые медали.
Тут показателен пример нашей прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. На пике карьеры ее можно было даже сравнить с Болтом. И финал карьеры
Соотечественники ставят Болта на одну ступень с музыкальным идолом Бобом Марли. Собственно, благодаря двум этим персонажам мир и узнал маленькую страну Ямайка.
Придумать столь идеального с точки зрения медийности персонажа не смог бы ни один пиарщик. От фамилии и до
Наверное, ему действительно пора уходить. Пропадает мотивация, подводит здоровье. Болт обязан остаться в истории победителем, а не скорчившимся от боли на дорожке ветераном. Но как же его будет не хватать.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Лондона.
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