Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере

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Сразу после передачи эстафеты Болт захромал и, сделав несколько шагов, упал на дорожку. Стюарды вывезли на дорожку инвалидную коляску, но ямайский бегун все же смог подняться на ноги и самостоятельно уйти в раздевалку.

Чемпионами мира стали хозяева первенства британцы, которые финишировали с результатом 37,47. Вторыми к финишу пришли американцы, третьими — японцы.

Эстафета стала второй дисциплиной для Болта на этом чемпионате мира. Он отказался от участия в забегах на 200 метров и выступил только на стометровке. Финальный забег Болт проиграл — в своей последней стометровке в карьере он стал только третьим, проиграл американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмэну.

За свою карьеру Болт выиграл восемь олимпийских медалей и стал одиннадцатикратным чемпионом мира. Больше золотых медалей чемпионатов мира не выигрывал ни один легкоатлет.

Свое первое золото на дистанции 100 м на чемпионатах мира Болт завоевал в 2009 году в Берлине. С тех пор он выиграл на этой дистанции в 2013 и 2015 годах, и лишь в 2011 году уступил — он был снят с финала из-за фальстарта. Чемпионом тогда стал Гатлин.

На чемпионатах мира ямайский бегун только дважды, в 2007 году, завоевывал серебро — он стал вторым на дистанции 200 м и в эстафете 4×100 м. После этого Болт завоевывал на чемпионатах мира только золото.

Первое олимпийское золото Болт взял в Пекине в 2008 году и с тех пор добавил к этой медали еще семь золотых. Была у него и девятая, за победу в эстафете 4×100 м в Пекине, но один из членов ямайской сборной, Неста Картер, был позднее уличен в допинге в результате перепроверки проб ОИ-2008 и ОИ-2012, и Болт этой медали лишился. На Олимпиадах Болт не проиграл ни разу — все его забеги приносили ему золото.

За карьеру Болт установил восемь мировых рекордов. В том числе он до сих пор является обладателем высшего мирового достижения на дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4×100 м.