Женская сборная США завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в эстафете 4×100 м

Американки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи установила лучший результат сезона в мире, показав время 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье — команда Ямайки (42,19).

Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству медалей. Ямаец Усэйн Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.

Тори Боуи стала двукратной чемпионкой мира 2017 года. Ранее она победила на стометровке.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−2). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.