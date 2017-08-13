Немец Феттер стал чемпионом мира по легкой атлетике в метании копья

Второе место занял чех Якуб Вадлейх (89,73), установивший личный рекорд. Бронзу выиграл его соотечественник Петр Фридрих (88,32), также показавший лучший результат в карьере.

24-летний Феттер впервые в карьере завоевал медаль на крупном международном турнире. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро немец занял четвертое место.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.