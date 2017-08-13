Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30666735/
13 августа 2017, 0:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Немец Феттер стал чемпионом мира по легкой атлетике в метании копья

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Немец Йоханнес Феттер завоевал золотую медаль в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В лучшей попытке он метнул снаряд на 89,89 метра.

Второе место занял чех Якуб Вадлейх (89,73), установивший личный рекорд. Бронзу выиграл его соотечественник Петр Фридрих (88,32), также показавший лучший результат в карьере.

24-летний Феттер впервые в карьере завоевал медаль на крупном международном турнире. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро немец занял четвертое место.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко считает, что победа легкоатлетки Ласицкене на ЧМ является проявлением справедливости

Сборная Ямайки не смогла закончить эстафету 4х100 метров на ЧМ из-за травмы Болта

Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минуты

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"