Легкоатлетка Ласицкене не считает закономерной свою победу на чемпионате мира
ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая в субботу двукратной чемпионкой мира, не считает свою победу на мировом первенстве в Лондоне закономерной. Об этом она сообщила журналистам.
Ласицкене стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра (с первой попытки). Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99). Россиянка, выиграв в Лондоне, одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне.
«Я не считаю, что победила здесь закономерно, — призналась Ласицкене. — По ходу турнира я вела себя сдержанно, так как мне нужны были эмоции для того, чтобы продолжать борьбу на следующих высотах. Почему не взяла с первой попытки 1,99? Потому что дурочкой оказалась, потом пришлось исправляться. Но и после победы тоже не дала волю эмоциям».
Ласицкене стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года. Ранее россияне выиграли три серебряные награды — их обладателями стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).
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