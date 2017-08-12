Ласицкене перепрыгнула весь мир! У России первое золото Лондона

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Высота 2,08 м и в секторе только Мария Ласицкене. Она уже двукратная чемпионка мира. Но титула ей мало. Спортсменка хочет перебить рекорд России Анны Чичеровой. Сегодня не получилось. Но чемпионат мира — тот старт, где важно именно место, а не результат.

Символично, что первой борьбу сегодня прекратила Руй Бейтиа. Олимпийская чемпионка Рио. Ведь шанс одержать главную победу в жизни ей выпал только из-за невозможности выступления россиян и, в частности, Ласицкене на Играх-2016. 1,95 м оказались предельной высотой для серебряного призера бразильской Олимпиады Мирелы Демиревой и действующей чемпионки мира в закрытых помещениях Вашти Каннингем. Куда же вы всех так быстро из сектора, господа чемпионки?

1,97 м с первой попытки покорились только Марии и Юлии Левченко — 19-летней талантливейшей высотнице из Украины. Забавно, что Ласицкене — победительница первых юношеских Олимпийских игр (2010), а Левченко — вторых (2014). А с третьей попытки справилась и опытная Камила Лицвинко.

Затем 1,99 м с первой попытки берут полячка и украинка, а у Ласицкене прыжок не получается. Смысла прыгать эту высоту нет никакого — Маша переносит на 2,01 м. Становится страшно… Каково же самой спортсменке?

Но у россиянки запас прочности — сумасшедший. Злость на лице, энергичный разбег — и она с «куском» преодолевает высоту. А потом делает глубокий выдох. Все-таки Мария волновалась. Успешная попытка придала уверенности. 2,03 м — с первой!

Это окончательно снимает все вопросы о победителе. Левченко, давшая настоящий бой действующей чемпионке мира и установившая по ходу соревнований сразу два личных рекорда (1,99 и 2,01 м), и так прыгнула выше головы. К 2,03 м молодая украинка пока не готова.

После последней попытки Маша побежала обниматься со своим мужем, который был на трибунах, а затем заключила в свои объятия Юлию Левченко и Камилу Лицвинко. Политику — в лес!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> High Jump Final<br><br>?Yuliia Levchenko ?? | 2.01 PB<br>?Maria Lasitskene ?? not ANA | 2.03<br>?Kamila Licwinko ?? | 1.99 <a href="https://t.co/00Nk17szJI">pic.twitter.com/00Nk17szJI</a></p>— Dmitry Shkurgan (@DmitryShkurgan) <a href="https://twitter.com/DmitryShkurgan/status/896464220803485697">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ПОСЛЕДНЯЯ СВОБОДА»

По известным причинам, Мария не могла взять триколор и совершить с ним круг почета по стадиону, как это было в Пекине два года назад. С флагами бегали Левченко и Лицвинко, а она приветствовала зрителей руками. Напротив ее фамилии в графе страна на официальном табло значилось не привычное RUS, а загадочное для многих ANA. В честь Ласицкене будет играть гимн ИААФ, а не России. Но разве хоть один зритель на переполненном лондонском стадионе не знал, какую страну она представляла в Лондоне?

Журналисты самых разных государств подходили с теплыми поздравлениями не к пресс-службе ИААФ, а именно к российским коллегам. И вся Россия с замиранием сердца следила за каждой попыткой спортсменки из Кабардино-Балкарии, совершенно не обращая внимания на цвета формы высотницы.

Вспоминается история Виктора Франкля, который во времена Второй мировой войны попал в фашистский лагерь смерти. Его регулярно подвергали всевозможным унижениям, любой день мог стать последним для Франкля. Однажды Виктор, сидя нагим, замерзшим и голодным в своем углу, задумался над тем, что есть одна вещь, которую забрать у него не сможет никто. Он назвал ее «последней свободой». Суть была в том, что физически он полностью зависел от фашистов, они могли делать с его телом все, что угодно, однако он все равно оставался сознающей себя личностью, способной абстрагироваться от всех издевательств. Ядро его личности оставалось нетронутым. И только от него самого зависело, насколько глубоко его способно задеть происходящее.

Юлия ЛЕВЧЕНКО (слева), ставшая второй, и Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

Посредством мысленных упражнений Франкл начал тренировать крохотную, едва заметную внутреннюю свободу, трепетно охранял ее — и в какой-то момент стал свободнее своих тюремщиков. Виктор стал вдохновителем как для заключенных, так и для некоторых охранников. Он научил людей сохранять достоинство даже в самой ужасной обстановке, которую только много представить. Сравнивать ситуацию, в которой оказались российские легкоатлеты сейчас и ту беду, в которой оказался Франкл — невозможно. Но поучиться у него есть чему.

У каждого свое понимание Родины. Для Марии это — родной Кавказ и, в частности, любимый Прохладный, в котором она знает каждый уголок. Домашняя еда. Тренер Геннадий Габрилян, у которого она начинала делать первые шаги, и с которым неразлучна до сих пор. И, конечно, семья. Ласицкене не скрывает, что всегда скучает, когда находится вдали от нее и лучший отдых на свете — времяпровождение с родными. Ей можно запретить носить российскую форму, слушать гимн своей страны и установить еще десяток ограничений. Но только внешних!

А вот внутри она — все такая же Маша Ласицкене из России. Что бы по этому поводу не говорили в ИААФ.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Ласицкене — первая спортсменка в отечественной истории, которой удалось выиграть два чемпионата мира в прыжках в высоту. А победить на трех не доводилось никому во всем мире. Стефка Костадинова, Хестри Клуте, Бланка Власич и Хавьер Сотомайер, как и Ласицкене, — двукратные. Но у россиянки есть все шансы обскакать своих звездных коллег по количеству побед. Ведь Маше только 24 года. А она — уже великая!

И есть задачи, которые Ласицкене еще только предстоит решать в этом феноменальном сезоне. Для такой максималистки как Мария, еще не все закончено. Во-первых, впереди три старта — и она явно не намерена прерывать свою победную серию. А, во-вторых, кто знает, может, получиться замахнуться и на мировой рекорд Костадиновой, которому 30 августа исполнится добрых 30 лет?

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.