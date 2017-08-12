Ласицкене перепрыгнула весь мир! У России первое золото Лондона
24-летняя россиянка Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту, победив с прыжком на 2,03 м.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Высота 2,08 м и в секторе только Мария Ласицкене. Она уже двукратная чемпионка мира. Но титула ей мало. Спортсменка хочет перебить рекорд России Анны Чичеровой. Сегодня не получилось. Но чемпионат мира — тот старт, где важно именно место, а не результат.
Символично, что первой борьбу сегодня прекратила Руй Бейтиа. Олимпийская чемпионка Рио. Ведь шанс одержать главную победу в жизни ей выпал только
1,97 м с первой попытки покорились только Марии и Юлии Левченко — 19-летней талантливейшей высотнице из Украины. Забавно, что Ласицкене — победительница первых юношеских Олимпийских игр (2010), а Левченко — вторых (2014). А с третьей попытки справилась и опытная Камила Лицвинко.
Затем 1,99 м с первой попытки берут полячка и украинка, а у Ласицкене прыжок не получается. Смысла прыгать эту высоту нет никакого — Маша переносит на 2,01 м. Становится страшно… Каково же самой спортсменке?
Но у россиянки запас прочности — сумасшедший. Злость на лице, энергичный разбег — и она с «куском» преодолевает высоту. А потом делает глубокий выдох.
Это окончательно снимает все вопросы о победителе. Левченко, давшая настоящий бой действующей чемпионке мира и установившая по ходу соревнований сразу два личных рекорда (1,99 и 2,01 м), и так прыгнула выше головы. К 2,03 м молодая украинка пока не готова.
После последней попытки Маша побежала обниматься со своим мужем, который был на трибунах, а затем заключила в свои объятия Юлию Левченко и Камилу Лицвинко. Политику — в лес!
«ПОСЛЕДНЯЯ СВОБОДА»
По известным причинам, Мария не могла взять триколор и совершить с ним круг почета по стадиону, как это было в Пекине два года назад. С флагами бегали Левченко и Лицвинко, а она приветствовала зрителей руками. Напротив ее фамилии в графе страна на официальном табло значилось не привычное RUS, а загадочное для многих ANA. В честь Ласицкене будет играть гимн ИААФ, а не России. Но разве хоть один зритель на переполненном лондонском стадионе не знал, какую страну она представляла в Лондоне?
Журналисты самых разных государств подходили с теплыми поздравлениями не к
Вспоминается история Виктора Франкля, который во времена Второй мировой войны попал в фашистский лагерь смерти. Его регулярно подвергали всевозможным унижениям, любой день мог стать последним для Франкля. Однажды Виктор, сидя нагим, замерзшим и голодным в своем углу, задумался над тем, что есть одна вещь, которую забрать у него не сможет никто. Он назвал ее «последней свободой». Суть была в том, что физически он полностью зависел от фашистов, они могли делать с его телом все, что угодно, однако он все равно оставался сознающей себя личностью, способной абстрагироваться от всех издевательств. Ядро его личности оставалось нетронутым. И только от него самого зависело, насколько глубоко его способно задеть происходящее.
Посредством мысленных упражнений Франкл начал тренировать крохотную, едва заметную внутреннюю свободу, трепетно охранял ее — и в
У каждого свое понимание Родины. Для Марии это — родной Кавказ и, в частности, любимый Прохладный, в котором она знает каждый уголок. Домашняя еда. Тренер Геннадий Габрилян, у которого она начинала делать первые шаги, и с которым неразлучна до сих пор. И, конечно, семья. Ласицкене не скрывает, что всегда скучает, когда находится вдали от нее и лучший отдых на свете — времяпровождение с родными. Ей можно запретить носить российскую форму, слушать гимн своей страны и установить еще десяток ограничений. Но только внешних!
А вот внутри она — все такая же Маша Ласицкене из России. Что бы по этому поводу не говорили в ИААФ.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Ласицкене — первая спортсменка в отечественной истории, которой удалось выиграть два чемпионата мира в прыжках в высоту. А победить на трех не доводилось никому во всем мире. Стефка Костадинова, Хестри Клуте, Бланка Власич и Хавьер Сотомайер, как и Ласицкене, — двукратные. Но у россиянки есть все шансы обскакать своих звездных коллег по количеству побед. Ведь Маше только 24 года. А она — уже великая!
И есть задачи, которые Ласицкене еще только предстоит решать в этом феноменальном сезоне. Для такой максималистки как Мария, еще не все закончено.
Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter