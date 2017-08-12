Мария феноменальная. Как лейтенант стал генералом

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1. В последний раз Мария проиграла в июне 2016 года, уступив на чемпионате России в Чебоксарах олимпийской чемпионке Анне Чичеровой. После этого стала первой на 25 турнирах подряд, в том числе в 16 — в нынешнем летнем сезоне. После допуска на международный уровень весной 2017 года за два месяца стартовала 15 раз в 10 разных странах.

2. До нынешнего сезона Ласицкене выступала под девичьей фамилией — Кучина, а замуж вышла в марте нынешнего года. Торжественная церемония прошла на территории замка в Кабардино-Балкарии.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

3. Мария с детских лет тренируется у Геннадия Габриляна в Прохладном с небольшим перерывом, во время которого она работала в Волгограде с Борисом Горьковым. Но как раз в волгоградский период своей карьеры она обратила на себя внимание болельщиков. Это произошло в 17 лет, когда девушка выиграла Юношеские олимпийские игры-2010 в Сингапуре.

4. Отец Марии в юности занимался прыжками в высоту, однако затем отдал предпочтение баскетболу. Мать спортсменки в прошлом на любительском уровне играла в волейбол.

5. Ласицкене выступает за ЦСКА и имеет воинское звание лейтенанта. В 2015 года она победила на Всемирных военно-спортивных играх в корейском Мунгене. А в 2016 — получила медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта России».

6. Первую золотую награду на крупных турнирах на взрослом уровне Мария завоевала в 2014 году, разделив победу на зимнем чемпионате мира в Сопоте с полькой Камилой Лицвинко. В том же году, но летом, спортсменка выиграла три этапа «Бриллиантовой лиги» и стала обладательницей главного приза этой коммерческой серии.

7. Самая громкая победа Марии до Лондона-2017 была одержана на предыдущем чемпионате мира-2015 в Пекине. Там она опередила двух суперсоперниц — хорватку Бланку Власич и россиянку Анну Чичерову. Причем, все три призера тогда показали одинаковый результат (2,01), но Мария использовала меньше попыток.

8. Гроссмейстерский рубеж в 2,00 метра российская прыгунья впервые преодолела в январе 2014 года на соревнованиях в Челябинске. Сейчас личный рекорд Ласицкене — 2,06, и она неоднократно покушалась на мировое достижение (2,09), установленное в 1987 году Стефкой Костадиновой. Выше Марии за всю историю женских прыжков, помимо Костадиновой взлетали только пять спортсменок — Анна Чичерова, Бланка Власич, Андреа Хенкель, Кайса Бергквист и Людмила Андонова.

Мария КУЧИНА (слева) и Анна ЧИЧЕРОВА в Пекине-2015. AFP 2017

9. В 2016 году Мария втайне от тренера и родных совершила прыжок с парашютом. «Знала, что мне запретят, если буду спрашивать разрешения. Вот так я и рискнула. Иногда мне очень нужно, чтобы адреналин попрыгал», — призналась спортсменка. Еще одно из увлечений девушки — вышивание крестиком.

10. Мария — одна из немногих прыгуний, которая не работает на тренировках со штангой. Кроме того, они с тренером никогда не анализируют записи неудачных прыжков. Это — часть системы Геннадия Габриляна.