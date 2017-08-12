Белоруска Алина Талай заняла шестое место в беге на 100 м с барьерами на ЧМ в Лондоне
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Талай заняла шестое место в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В финале белоруска пробежала с результатом 12,81 сек., что является лучшим достижением Алины Талай в текущем сезоне. Чемпионкой мира стала Салли Пирсон из Австралии — 12,59 сек. Второе место заняла Доун Харпер Нельсон из США — 12,63 сек. Бронзовая награду завоевала Памела Дуткевич из Германии — 12,72 сек.
На предыдущем чемпионате мира в Пекине в 2015 году Алина Талай стала бронзовым призером в беге на 100 м с барьерами с результатом 12,66 сек.
В заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике 13 августа из белорусских спортсменов на старт выйдут лишь представители спортивной ходьбы на 20 км Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович и Анастасия Яцевич.
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