Белоруска Алина Талай заняла шестое место в беге на 100 м с барьерами на ЧМ в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале белоруска пробежала с результатом 12,81 сек., что является лучшим достижением Алины Талай в текущем сезоне. Чемпионкой мира стала Салли Пирсон из Австралии — 12,59 сек. Второе место заняла Доун Харпер Нельсон из США — 12,63 сек. Бронзовая награду завоевала Памела Дуткевич из Германии — 12,72 сек.

На предыдущем чемпионате мира в Пекине в 2015 году Алина Талай стала бронзовым призером в беге на 100 м с барьерами с результатом 12,66 сек.

В заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике 13 августа из белорусских спортсменов на старт выйдут лишь представители спортивной ходьбы на 20 км Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович и Анастасия Яцевич.