Дарья Клишина: Мне в шутку предложили взять американский флаг

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Дарья Клишина после своей медали нарасхват. День распланирован буквально по минутам. Корреспонденты «СЭ» — одни из первых в очереди на интервью.

— Как провели ночь после завоевания своей медали?

— После таких соревнований всегда долго ворочаешься. Сегодня я вообще не спала. В общем-то, обычная ситуация. При этом не важно, хорошее было выступление или не очень. Организм на взводе — и просто взять и выключить его на ночь, к сожалению, нельзя.

— После квалификации папа сказал вам, что медалей в доме маловато — и нужно это исправлять. О чем он говорил после финала?

— Родители просто поздравили меня и поблагодарили меня за праздник, который я им подарила. Слов было не так много.

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РОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО БЫВАЮТ НА ВАЖНЫХ СТАРТАХ

— Приезд родителей на старт — это обычная практика для вас? Некоторым присутствие родных мешает.

— В последние годы они постоянно бывают на важных стартах, если те проводятся не так далеко. Понятно, что приезд в Рио-де-Жанейро организовать сложно, а вот в Европу — вполне реально.

— Хоть в какой-то степени вам подпортило впечатление от серебряного финала то, что вы выступали в нем не в российской форме?

— Ну, конечно! И ладно бы только форма. То, что я не могла взять наш флаг после — было еще обиднее. Хотелось порадоваться за всю команду, за себя, разделить эмоции со всеми, но такой возможности не было. Очень жаль. Все-таки такие моменты, когда ты уже завоевал медаль и можешь наслаждаться каждой минутой, бывают в жизни не так часто. В полной мере ощутить всего спектра положительных эмоций в Лондоне не получилось.

— Теперь будет мотивация снова попасть на пьедестал большого турнира — и все-таки пробежать с российским флагом по стадиону.

— Следующий чемпионат мира только через два года. Разумеется, буду готовиться к нему и постараюсь показать такой же результат или даже выше. Но загадывать сложно.

— По картинке показалось, что Тианна Бартолетта после финала предлагала вам взять американский флаг, и вы не знали, как дальше реагировать.

— Мы очень хорошо общаемся с Тианной, и она прекрасно знает всю эту ситуацию. Вот она и предложила подержать свой флаг. Но все это было в шутку, по-дружески.

Лондон. Серебро Дарье КЛИШИНОЙ принес прыжок на 7,00 м. Reuters

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ ЗДЕСЬ И ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

— По внутренним ощущениям зимний чемпионат Европы-2017, на котором вы выступали совсем одна, заметно отличался от этого чемпионата мира?

— Конечно! Некоторые говорили, будто у нас тут нет команды, но я с этим категорически не согласна. Есть! Настоящая! Нас тут — 19 человек! И я счастлива, что мне выпала честь быть одним из них. Здесь, на чемпионате мира, есть сборные, в составе которых приехало по пять-шесть человек. А нас — 19!

Вот только, если честно, очень хотелось бы видеть здесь и главного тренера Юрия Борзаковского. Я считаю, что вне зависимости от того, какой у нас тут флаг и какие аккредитации, мы — одна команда. И должны быть ей во всем. Многие спортсмены из нашей сборной приехали на чемпионат мира впервые, и я прекрасно понимаю, как им была бы важна поддержка.

— Вы поселились не в тот отель, в котором расположилась наша сборная, потому что там бушевал вирус. Видитесь с друзьями по сборной?

— А как же? Жалко, что все наши ребята приезжают всего на пару дней. Это я тут на две недели. Всех встречаю, всех провожаю (смеется). Вечером вот пойду на стадион болеть за Машу Ласицкене.

Лондон. Дарья КЛИШИНА. Reuters

СИГРЕЙВ НЕ ОТХОДИТ ОТ МЕНЯ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЙ

— Вчера вы практически идеально попадали на планку отталкивания. Откуда взялась такая стабильность?

— Мы просто поняли, в чем загвоздка моих прошлых ошибок. Наконец нашли тот вариант разбега, который подходит для меня идеально. Теперь я держу скорость, не укорачиваю шаги перед планкой — и это выливается в хороший прыжок.

— Языковой барьер не мешает вас с Лореном Сигрейвом обсуждать технические нюансы?

— Я уже достаточно хорошо изучила себя и теперь сама говорю, какие ощущения хотела бы поймать. Лорен убедился, что им можно доверять. И он делает все, чтобы это у нас получилось.

— Александр Меньков рассказывал, что на тренировках накануне улетал в район 8,50 м. А у вас были предпосылки к хорошему выступлению в Лондоне?

— Я не тот человек, который бьет личные рекорды на тренировках. Больше того, мы в Америке почти никогда не замеряем прыжки.

— А вы с Сигрейвом вообще говорили о вашем потенциале? Евгений Трофимов, например, не скрывал, что Елене Исинбаевой по силам прыгать с шестом 5,20 м.

— Мы смотрим правде в глаза. И никаких планок он передо мной не ставит. Не говорит, что я обязана прыгать столько-то или завоевать медаль. Никакого давления! И это здорово. Он такой человек, который ничего не скажет, если я побеждаю, но ни на шаг не отойдет, если у меня что-то не идет.

Лондон. Дарья КЛИШИНА. Reuters

О ТОКИО-2020 ПОКА НЕ ДУМАЮ

— Самый тяжелый момент, который вы пережили во время Олимпийских игр в Рио?

— Я не хочу вдаваться в эти подробности и сейчас. Очень много нервничала и до сих пор больно возвращаться к этим воспоминаниям. Для меня было целью — забыть об этом всем за один день. Поэтому если сейчас начнем ворошить прошлое, вся эта работа окажется напрасной. Да и зачем делать это, если можно поговорить о хорошем?

— В прошлом году вы сменили номер телефона. Сколько человек знает ваш новый номер? Больше 20?

— Да. У меня все-таки есть друзья, родственники. Но жизнь стала гораздо спокойнее. Раньше поступало много звонков, отвечать на которые я не хотела. Хотелось сделать свою жизнь более приватной.

— После медали чемпионата мира это едва ли удастся. Готовы к тому, что теперь на вас снова будут возложены большие ожидания?

— Я уже это прошла и не обращаю никого внимания на чьи-то разговоры. Вообще ничего не читаю и никого не слушаю. Меньше знаешь — крепче спишь. Буду и дальше руководствоваться этим правилом.

— Цель, которая держит вас в спорте?

— Каждый год она новая. И если вы намекаете на Олимпиаду-2020, то я пока о ней не думаю. Просто буду стараться сделать максимум на каждом старте. Нужно находиться здесь и сейчас, а не жить в будущем. Тем более в спорте.

Лондон. Дарья КЛИШИНА. Reuters

НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЧУЖОЙ В АМЕРИКЕ

— Теперь, когда у вас есть медаль чемпионата мира, можно сказать, что переезд в Америку был не зря?

— Да, конечно. Просто потребовалось немного больше времени. Результат должен был прийти раньше, но случился перекос с Олимпийскими играми. Как говорят в легкой атлетике: «Если ты поменял тренера — выкинь полтора года из своей жизни». Мышцам нужно время, чтобы адаптироваться и перестроиться к новой системе. Я была в хорошей форме и в Рио, но там реализоваться не получилось. Зато мы смогли это сделать здесь.

— В США вы сейчас ощущаете себя своей?

— А с этим сразу не было никаких проблем. Меня очень хорошо приняли с первого дня. Я думала, что все будет куда сложнее, чем в итоге получилось. Вокруг меня создали очень уютную и дружелюбную атмосферу. Чужой я себя там и не чувствовала.

Что касается коммуникации, то не могу сказать, что разговариваю на 100 процентов хорошо. Хочу свободно общаться на самые разные темы, включая, например, политику, но вот специфические термины пока еще не знаю. Иногда ловлю себя на мысли, что могу завернуть красивое предложение, но не хватает одного главного слова, чтобы оно получилось. Приходится объяснять все в обход.

— Какой отдых предпочтете: шашлыки на берегу озера в родной Твери или песок и серфинг на пляже во Флориде?

— Наверное, выберу третье место. Отчужденное от всего того, где я обычно бываю. Хотелось, чтобы просто было море или океан, спокойствие — и меня какое-то время никто не тревожил.

Дарья КЛИШИНА (слева) с чемпионкой мира Бритни РИЗ (в центре) и бронзовым призером Тианной БАРТОЛЕТТОЙ. Reuters

Владимир ИВАНОВ,

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Лондона.