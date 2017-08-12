Десятиборец Шкуренев надеется, что травма, вынудившая его сняться с ЧМ, не такая серьезная

Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

«Проблемы у меня эти еще дома начались, за неделю до чемпионата мира, но я не придавал этому значения, — заметил Шкуренев. — А на разминке сегодня чувствую — здесь тянет, там тянет. Сделал разминку — вроде все нормально. В итоге оказалось, что нет».

«Надеюсь, что все не так серьезно, но обидно, конечно. Хотя со всеми такое могло случиться», — добавил спортсмен.

Шкуренев допустил, что если бы с ним в Лондон приехали врачи и массажисты, то травмы можно было и избежать. «Растянули бы меня как следует, посмотрели. Вообще состояние было у меня хорошее. Просто бывает такое, что не твой день», — подытожил спортсмен.