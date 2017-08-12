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12 августа 2017, 19:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Десятиборец Шкуренев надеется, что травма, вынудившая его сняться с ЧМ, не такая серьезная

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выбывший из борьбы за награды чемпионата мира в Лондоне из-за повреждения бедра, надеется, что пропустит не слишком много времени. Об этом он сообщил журналистам.

Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

«Проблемы у меня эти еще дома начались, за неделю до чемпионата мира, но я не придавал этому значения, — заметил Шкуренев. — А на разминке сегодня чувствую — здесь тянет, там тянет. Сделал разминку — вроде все нормально. В итоге оказалось, что нет».

«Надеюсь, что все не так серьезно, но обидно, конечно. Хотя со всеми такое могло случиться», — добавил спортсмен.

Шкуренев допустил, что если бы с ним в Лондон приехали врачи и массажисты, то травмы можно было и избежать. «Растянули бы меня как следует, посмотрели. Вообще состояние было у меня хорошее. Просто бывает такое, что не твой день», — подытожил спортсмен.
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МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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