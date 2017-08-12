Балахничев: IAAF рискует жизнями и здоровьем спортсменов из России на ЧМ-2017
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что, по его мнению, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рискует здоровьем и жизнями российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.
Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира
«Обслуживающий персонал и врач команды — это очень важные люди. Эти люди необходимы для того, чтобы команда выступала успешно во всех отношениях. К сожалению, санкции так далеко зашли, что выступление под нейтральным флагом — это выступление без
Собеседник агентства уверен, что права Шкуренева в Лондоне были нарушены. «Даже если спортсмен приехал выступать под нейтральным флагом, нормально выступать ему все равно не дают. Это полный нонсенс, это нарушает права человека», — сказал Балахничев.
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