Балахничев: IAAF рискует жизнями и здоровьем спортсменов из России на ЧМ-2017

Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.

Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра. У Шкуренева на турнире не было врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса.

«Обслуживающий персонал и врач команды — это очень важные люди. Эти люди необходимы для того, чтобы команда выступала успешно во всех отношениях. К сожалению, санкции так далеко зашли, что выступление под нейтральным флагом — это выступление без какого-либо обеспечения. Я считаю, что это превышение полномочий самой IAAF, которая рискует жизнью и здоровьем спортсменов. Я осуждаю их решение, их решения носят характер нанесения ущерба», — сказал Балахничев по телефону.

Собеседник агентства уверен, что права Шкуренева в Лондоне были нарушены. «Даже если спортсмен приехал выступать под нейтральным флагом, нормально выступать ему все равно не дают. Это полный нонсенс, это нарушает права человека», — сказал Балахничев.