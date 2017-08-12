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12 августа 2017, 15:28 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев: IAAF рискует жизнями и здоровьем спортсменов из России на ЧМ-2017

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что, по его мнению, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рискует здоровьем и жизнями российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.

Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра. У Шкуренева на турнире не было врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса.

«Обслуживающий персонал и врач команды — это очень важные люди. Эти люди необходимы для того, чтобы команда выступала успешно во всех отношениях. К сожалению, санкции так далеко зашли, что выступление под нейтральным флагом — это выступление без какого-либо обеспечения. Я считаю, что это превышение полномочий самой IAAF, которая рискует жизнью и здоровьем спортсменов. Я осуждаю их решение, их решения носят характер нанесения ущерба», — сказал Балахничев по телефону.

Собеседник агентства уверен, что права Шкуренева в Лондоне были нарушены. «Даже если спортсмен приехал выступать под нейтральным флагом, нормально выступать ему все равно не дают. Это полный нонсенс, это нарушает права человека», — сказал Балахничев.
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Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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