Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

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Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.

Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра.

«У Шкуренева ни врача не было на чемпионате мира, ни массажиста. Вы представляете, какая нагрузка на десятиборца? — сказал Желанов по телефону. — Он закончил вчера соревноваться в десять вечера, и ни массаж сделать, ничего не мог. Отсюда и травма».

Он добавил, что это очень сложный вид легкой атлетики. «Жалко очень Илью, он мог завоевать медаль на этом чемпионате мира, он и шел на медаль. У других десятиборцев есть врачи и массажисты, а мы в нейтральном статусе — нам никого не разрешили (привезти на чемпионат мира). Шкуренев оказался в неравных условиях, но что поделаешь теперь. Без вины пострадал», — пояснил Желанов.