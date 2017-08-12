Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.
Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира
«У Шкуренева ни врача не было на чемпионате мира, ни массажиста. Вы представляете, какая нагрузка на десятиборца? — сказал Желанов по телефону. — Он закончил вчера соревноваться в десять вечера, и ни массаж сделать, ничего не мог. Отсюда и травма».
Он добавил, что это очень сложный вид легкой атлетики. «Жалко очень Илью, он мог завоевать медаль на этом чемпионате мира, он и шел на медаль. У других десятиборцев есть врачи и массажисты, а мы в нейтральном статусе — нам никого не разрешили (привезти на чемпионат мира). Шкуренев оказался в неравных условиях, но что поделаешь теперь. Без вины пострадал», — пояснил Желанов.
«После первого дня турнира десятиборцев, конечно, нужен массаж спортсмену. Вроде они (организаторы) обещали нам нейтрального специалиста, но ничего. В гостинице со Шкуреневым жили три эстонских многоборца, но им некогда было помочь Илье. Если бы я сам был на турнире, я бы договорился с
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