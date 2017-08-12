Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30663986/
12 августа 2017, 14:24 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.

Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того что у него не было на турнире врача и массажиста которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса заявил агентству Р-Спорт старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.

Как позднее сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра.

«У Шкуренева ни врача не было на чемпионате мира, ни массажиста. Вы представляете, какая нагрузка на десятиборца? — сказал Желанов по телефону. — Он закончил вчера соревноваться в десять вечера, и ни массаж сделать, ничего не мог. Отсюда и травма».

Он добавил, что это очень сложный вид легкой атлетики. «Жалко очень Илью, он мог завоевать медаль на этом чемпионате мира, он и шел на медаль. У других десятиборцев есть врачи и массажисты, а мы в нейтральном статусе — нам никого не разрешили (привезти на чемпионат мира). Шкуренев оказался в неравных условиях, но что поделаешь теперь. Без вины пострадал», — пояснил Желанов.

«После первого дня турнира десятиборцев, конечно, нужен массаж спортсмену. Вроде они (организаторы) обещали нам нейтрального специалиста, но ничего. В гостинице со Шкуреневым жили три эстонских многоборца, но им некогда было помочь Илье. Если бы я сам был на турнире, я бы договорился с кем-то, но мне тоже не удалось получить разрешение на поездку. Ничего, в 2020 году мы всем еще покажем!» — добавил тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Орлова: Российский легкоатлет Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра

Орлова: Российский легкоатлет Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра

ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра, сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова.
Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018